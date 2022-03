Nazarena Vélez contó el motivo por el que “agarró de los pelos” a Flavia Palmiero

Impulsiva, totalmente movilizada por las emociones, Nazarena Vélez siempre se ha exhibido como un ser visceral, que brama lo que siente, lo que le borbotea en las entrañas. En ese contexto, la actriz protagonizó cientos de episodios controversiales.

La madre de Barbie Vélez se animó a retrotraerse a un momento específico de su vida, a un conflicto que experimentó con Flavia Palmiero, que escaló en temperatura por una reacción para defender a su hija y que se configuró en una pelea intensa.

En el devenir de LAM, Nazarena se sumergió en un episodio que sucedió durante una mediación judicial con la ex participante de MasterChef, donde no pudo contener su temperamento y se trenzó en una trifulca física movilizada por su sentir.

Tras escuchar que Ángel de Brito reveló que tuvo que acudir a una instancia para resolver una discrepancia con un famoso, de quien no aportó el nombre, Vélez saltó para narra lo que protagonizó en mayo del 2013 con Flavia.

Así llegó la descripción de la actriz respecto a esa pelea con la ex animadora infantil: “Yo agarré de los pelos una vez en una mediación; agarré de los pelos a Flavia Palmiero. Yo una enferma la verdad, la agarré de los pelos cuando la echó a Barbie de la casa”.

Todo se vinculó con un hecho anterior, por lo cual Nazarena aclaró: “Era una fiesta, algo así, de la gente de la novela que estaba haciendo Barbie, una tira de Quique Estevanez, y Flavia hacía de la mamá de una de las nenas en la ficción”.

Esa noche algó pasó, algo aconteció con Barbie y Palmiero, por lo cual Vélez añadió: “Sí, fui un animal, porque me acuerdo que Barbie me llama, yo estaba haciendo teatro, tenía 30 mensajes y llamadas perdidas de Barbie, que me dice que estaba caminando sola por Avenida Libertador porque no la dejaron ni tomar remis”.

Luego, se arribó al instante preciso de la riña, en el ámbito de los tribunales. “Flavia salió corriendo, decía: ‘Sacala a la loca de acá', qué iba a decir pobre”, aseveró la famosa sobre lo que llevó a cabo en esa oportunidad, al mismo tiempo que manifestó que pudo arreglarse con Palmiero con el paso de los años.