Revelan datos escabrosos de la historia paralela que vivieron Jorge Rial y Nazarena Vélez

La separación de Jorge Rial no deja de abrirle ventanas por todos lados. Y él no cierra ninguna, por cierto (¿será por eso que dicen que pueden volver?). Ahora el tema del ex líder de Intrusos es con Nazarena Vélez, con quien se peleó muy feo en los primeros días de LAM.

Se sabe que Jorge Rial no para de ganarse enemigos dentro de la farándula argentina, ya que con su reciente separación de Romina Pereiro, se enoja con quien se anime a hablar sobre esto, pero no lo hace de buena manera, sino todo lo contrario.

“Por supuesto que se metieron con mis hijos... Rial ha revisado la basura de mi casa. Cuando se hablaba de mi adicción, buscaba droga en mi basura. En dónde compraba pastillas y qué hacía. Yo me acuerdo de ver a mis hijos muy mal", declaró Nazarena Vélez en LAM.

Nazarena Vélez agregó: “Un día me llamó y me dijo ¿vos medís 1.73? Bueno, te estoy preparando el cajón. Hacía eso porque me iba a otro programa y no al de él. Tiene una cosa mafiosa y él mismo se declara mercenario”.

Esto generó una respuesta muy fuerte por parte de Jorge Rial: “Me dijo mafioso la mujer de un tipo que se boleteó por cagar gente”. En referencia al suicidio de Fabián Rodríguez, la pareja de la actriz que sacudió el mundo del espectáculo por ese triste desenlace.

Tras este ida y vuelta entre Jorge Rial y Nazarena Vélez, Luis Ventura se metió en la discusión y opinó: “Con Nazarena Vélez hay una historia paralela a la de siempre. Pudo haber habido un touch and go, esto se va a negar, pero por lo menos había gente o una mujer que pataleaba y eso no se podía decir abiertamente”.

“Cuando uno entiende el juego y no se vulneran los códigos está bien. Cuando hablamos de código, el código lo tenés que aplicar en tu vida", agregó el panelista en una reciente entrevista que tuvo.

“Con el Rial protegido y abrigado, había cosas muy graves que no salían a la luz. A mí no me cuidó porque no me quería más al lado. Cuando él quiso que esté me fue a buscar a Canal 13 con un contrato de trabajo por diez años y en eso cumplió”, señaló Ventura sobre el presente de Jorge Rial.

El comunicador concluyó su relato: “Hay que ver si la nueva gente que está a su lado lo cuida. Jorge es muy especial si no lo sabes leer, entender y retarlo y decirle ‘esto está mal’. Ahora no está Liliana Parodi, no está Ventura, ahora está solo. Ahora no está esa gente”.