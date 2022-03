El llamativo vaticinio de Luis Ventura sobre el destino de Jorge Rial y Romina Pereiro

Luis Ventura se sumó a las voces sobre la ruptura entre Jorge Rial y Romina Pereiro y sorprendió con un llamativo pronóstico sobre el desino de su colega y la nutricionista.

El periodista vaticinó una posible reconciliación entre Jorge Rial y Romina Pereiro. Frente a sus compañeros de A la tarde (América), Luis Ventura justificó su punto de vista sobre la separación de la que todos hablan.

“Creo que no la está pasando bien. Sigo abonando la visión y la lectura de un reencuentro no muy lejano. No se extrañen si salen con flores y juntos del sanatorio”, deslizó Ventura sobre el cuadro de internación que tuvo durante la jornada del miércoles Pereiro, en el que contó con un gesto de compañía de Rial.

Luego, el panelista agregó: “Esta no fue la primera crisis que han tenido. El año pasado estaban con un abogado firmando papeles. Jorge ya se había ido de su casa hacía un año. Cuando estrenó su programa, el de la Ferrari (TV Nostra) él ya no estaba conviviendo con Romina".

En contrapartida, Diego Esteves, también panelista del ciclo, sentenció: “Dejame dudar de la reconciliación, porque tenés a tu mujer internada y no das de baja un viaje, o tal vez ya lo hizo, según trascendió tiene un viaje a Los Ángeles el domingo. Se va cuatro o cinco días por trabajos y nuevos proyectos. Si querés que haya una vuelta no es la mejor decisión”.

Entonces, Luis Ventura retrucó sobre el posible destino de Jorge Rial y Romina Pereiro: “Lo conozco un poquito a este señor, he vivido otras parejas".

Finalmente, Ventura también afirmó que la decisión de que Rial haga pública su separación se pudo originar por presiones de terceros. “Para mí es una factura que le pasan del lugar donde está desembarcando él [C5N]. Hay gente enojada en el lugar”, detalló.