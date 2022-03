Romina Pereiro fue internada de urgencia: el gesto de Jorge Rial

En las últimas horas, Romina Pereiro fue internada de urgencia en el Sanatorio Los Arcos. La nutricionista ingresó con "fuertes dolores en el pecho".

Fue Rodrigo Lussich quien reveló en Socios del Espectáculo (El Trece) que la esposa de Jorge Rial debió ser internada esta mañana. "La información que llega habla de una internación de urgencia. Que había llegado muy dolorida, muy mal", añadió Lussich.

Por su parte, Karina Iavícoli agregó: "Lo último que me dijeron es que no soporta que se esté hablando de ella, que todo el mundo esté opinando de las hijas", comentó sobre los motivos que desencadenaron la descompensación de la nutricionista.

"En realidad, lo del divorcio parece que no está confirmado. En algún momento, sus compañeros me dijeron que había tenido un episodio donde le había bajado la presión. No sé si tendrá que ver con estas horas álgidas", agregó.

De acuerdo a lo informado por Intrusos, Rial estaría junto a su esposa en la clínica.

Noticia en desarrollo.