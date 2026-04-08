Afirman que una querida pareja estaría afrontando una fuerte crisis y Yanina Latorre reveló fuertes datos
La conductora de América compartió un fuerte dato en medio de los rumores de crisis que tiene en el foco a dos grandes figuras.
Yanina Latorre compartió un sorpresivo dato en Sálvese Quien Pueda y tiene a una querida pareja en la mira. La conductora de América compartió un dato que revelaría la fuerte crisis que estas figuras estarían afrontando.
Se trata nada más y nada menos que de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, quienes ya afrontaron una separación oficial que fue confirmada por el conductor y luego decidieron apostar nuevamente al amor. Sin embargo, parece que esta vez el final del amor es verdad.
"¿Tinelli está separado? La semana pasada cumplió años y reposteó los saludos y ella, silencio absoluto, ni siquiera para remarla", comentó Latorre marcando el dato contundente que confirmaría que no estarían juntos.
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, la pareja que estaría en crisis
Luego, agregó: "Nos llegó un mensaje a nuestra línea de chimentos que ella estaría haciendo vida de soltera y que en Perú dicen que está soltera. Marcelo, si le preguntás se hace el bolu...".
La conductora recordó el anuncio de Marcelo Tinelli en Carnaval Stream donde confirmó la separación y, siguiendo esto, subrayó que "había un contrato firmado, ellos tenían que viajar a Perú y a Ecuador a filmar la serie. Amazon Prime levantó el teléfono y tuvieron que decir que volvían, pero en realidad estaban cortados".