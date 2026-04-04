La pareja del papá de Agostina Páez sostuvo que en el video actuó "bajo los efectos del alcohol"

La polémica por los gestos racistas que se viralizaron en redes sociales por parte del papá de Agostina Páez sigue generando repercusiones. Ahora, fue Stefany Budan, pareja de Mariano Páez, quien declaró que el hombre actuó bajo los efectos del alcohol.

Según explicó, el episodio ocurrió en un bar durante una discusión y en un contexto de evidente ebriedad, lo que —sostuvo— invalida cualquier interpretación literal de sus palabras o actitudes.

La abogada remarcó que “el alcohol altera el juicio y elimina los filtros”, por lo que consideró improcedente tomar lo ocurrido como una confesión o una manifestación consciente. También relató que la situación se desencadenó cuando otra persona cuestionó a Páez sobre el dinero que habría pagado para que su hija regresara al país, lo que derivó en una reacción desmedida. En ese marco, pidió disculpas por los dichos y aclaró que no buscan justificar lo ocurrido.

Según el escrito publicado en redes sociales, Budán enfatizó: “Mi pareja estaba bajo los efectos del alcohol, en un estado evidente de ebriedad. En esas condiciones, cualquier manifestación carece de lucidez, de control y de seriedad”.

“Pretender que una frase dicha así tenga valor real o jurídico es completamente improcedente. No estamos frente a una confesión, estamos frente a una persona alcoholizada diciendo cosas sin coherencia ni sustento”, cerró la también abogada.

Anteriormente, la misma letrada compartió una dedicatoria en el primer aniversario de su relación: “4 de Abril, Hoy cumplimos 1 año. Sí, pasó de todo. Sí, hubo violencia. Y no lo voy a tapar para que a ustedes les cierre el relato. Pero tampoco somos los mismos. Sé perfectamente que no sos narco, ni usurero, ni nada de lo que dijiste anoche en un estado de ebriedad”.

El Gesto Del Papá De Agostina Páez X | @gastoncavanagh

No obstante, la mujer retomó sobre el episodio: “Lo que ocurrió anoche tuvo alcohol, errores y consecuencias. Una situación desafortunada donde se aprovecharon para que reaccionaras y dijeras cosas, cosas que no se las puede interpretar literalmente en el estado en el que estabas”.

“Tomar como literal lo que alguien dice después de haber consumido alcohol es, como mínimo, irresponsable. No hay lucidez, control o intención real en esas palabras. Me cuestiono a mí misma si una persona, después de consumir tres botellas de champagne, puede decir algo con lucidez y coherencia. Mi lógica dice que no”, añadió.

El posteo de la pareja

En tanto, explicó: “Hace un año transito una profunda escalada de críticas y juzgamientos. Me han puesto etiquetas como ‘la mujer del narco’, ‘la del violento’, ‘la que denuncia y vuelve’ y ‘la que se burla de la justicia’. También se han burlado de mi imagen, incluso de una parálisis facial que aún estoy atravesando. Sin embargo, hoy puedo decir algo con total convicción: ya no hay palabras que me derriben”.

“No voy a esconderme, ni dejar de ir al kiosco, de caminar por la plaza con mis hijos, ni de ejercer mi trabajo en tribunales. Aprendí que no puedo, ni debo, controlar lo que otros piensan de mí. Solo yo conozco mi historia, mis decisiones y las razones detrás de cada paso que doy. Y también soy yo quien asume esa responsabilidad”, remató Stefany.

stefany budan pareja de mariano paez

No obstante, en una publicación anterior, la abogada se explayó sobre otro episodio vinculado a su pareja: “Siempre me gustó decir la verdad. Anoche fuimos a un bar, con mi pareja, Mariano Páez. Salimos a distraernos y festejar que su hija finalmente está aquí, en Santiago del Estero. Se originó una discusión por otra persona que le preguntó a mi pareja cuánto dinero había tenido que pagar para que Agostina pueda volver, le respondió que era un aproximado de $21 millones”.

“Esa persona le gritó y dijo que ese dinero había salido del Estado. Ante esto, mi pareja se enojó y le dijo que a él, el gobierno no le dio nada porque tampoco les corresponde, ya que es un asunto judicial que debe resolver la familia”, consignó.

Asimismo, Budán le pidió disculpas a quien fue gobernador de Santiago del Estero hasta 2025, Gerardo Zamora por las declaraciones inoportunas de Mariano Páez y agregó: “Él estaba bajo los efectos del alcohol y, en esos momentos, las personas dicen barbaridades en ocasiones. No vamos a justificar nada”.

“Todo esto sirvió para generar más odio hacia esta familia. Esto no tiene nada que ver con Agostina porque ella no es responsable para nada de las cosas que un adulto, de 57 años, haga cuando sale a un bar. No hay por qué trasladar el odio el odio que produjo un padre hacia su hija”, cerró la letrada.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Páez negó ser él quien realiza los gestos racistas que se observan en el material audiovisual: “Yo no soy. Es trucado el video”.