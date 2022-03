Jorge Rial amenaza con revelar unos fuertes chats de Adrián Pallares

Jorge Rial estalló en su programa radial, Argenzuela (Radio 10) contra Adrián Pallares, quien aseguró junto a Rodrigo Lussich en el debut Socios del Espectáculo (El Trece), que el exlíder de Intrusos (América) está en una relación con otra mujer tras su reciente ruptura.

“Esto de Pallares no me parece nada bien. Yo entiendo tu desesperación, pero hay cosas… ¡relax! Cuando te estalle a vos la bomba mañana, vamos a ver”, amenazó Jorge Rial.

Luego, el conductor reveló que Adrián Pallares estaría involucrado en una relación amorosa con una figura pública. “Yo voy a hablar del nuevo amor de Pallares, que hace tiempo lo tiene y no es nuevo, pasa que es clandestino. Hay fotos, videos y chats. Hay testigos de cuando estacionaba a la vuelta del canal, un quilombo era eso. Pero bueno, el amor es así chicos”, arremetió.

Luego Rial agregó: “Se armó toda una cosa. Yo entiendo que vendo y que doy rating. Pero me conoce esta gente. Me vincularon hasta con Alejandra Quevedo, con quien no hablo hace siete años. También me vincularon con Daniela Ballester, que no la crucé en mi vida, que desconozco”.

“Quiero decir que en mi separación no hay nada turbio, no fue por terceros, fue por un desgaste... ni siquiera me atrevo a decir que es definitiva. De hecho ayer estuvimos comiendo una pizza juntos”, siguió Jorge Rial.

Además, el conductor de Sobredosis de TV (C5N) sentenció: “Realmente me extraña que Lussich y Pallares se sumen a esta mentira. Fui generoso con ellos y están donde están gracias a un tipo como yo. En América los querían rajar, no los querían como conductores. Y los impuse yo”.

En un tono amenazante, Jorge Rial aseguró que est emartes compartirá los chats entre Adrián Pallares y Leopoldo Luque, el neurocirujano involucrado en la causa Maradona. “Me comprometo a leerlos mañana. Voy a explicar de dónde salía la información, a cambio de qué… Cuando me pidieron por favor que no se conocieran estos chats, yo no los mostré. No los entiendo mucho, está todo bien, son las reglas de juego pero del otro lado viene el vuelto. Lo único que digo es: ‘Ojo con los chats, son fuertes y se van a sorprender. No voy a leer nada que no sea público y que no esté en la causa”, atacó.

Finalmente, Jorge Rial arremetió contra Adrián Pallares deslizando: “Adriancito, mañana a las once de la mañana leo todo”.