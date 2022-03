Jorge Rial enfrentó las cámaras de Intrusos y Socios del Espectáculo tras su separación

A días de anunciar formalmente su separación en su espacio radial, Jorge Rial enfrentó las cámaras de Intrusos y Socios del Espectáculo y dio detalles sobre su presente.

Por un lado, cuando un móvil de Socios del Espectáculo buscó a Jorge Rial a la salida de la radio, el polémico conductor en primer lugar le deseó éxitos a sus excompañeros de Intrusos por el comienzo de su nuevo programa en El Trece. Gran conocedor del funcionamiento del periodismo de espectáculos, Rial sabía que las preguntas más directas llegarían en cuestión de minutos, y así fue.

“¿Es mentira que estas saliendo con Alejandra Quevedo?”, lanzó sin filtro la panelista Karina Iavícoli. A lo que Jorge Rial respondió de manera cortante: “Es mentira que estoy saliendo con nadie, estoy solo. No salgo con nadie, estoy solo, elaborando el duelo”.

Luego, cuando le preguntaron si hay chances de reconciliación con Romina Pereiro, Rial expresó: “Sí, claro, ¿Cómo no va a haber posibilidades? Siempre hablamos, todos los días y varias veces”.

Un móvil de Socios del Espectáculo también dio con Pereiro, quien se limitó a decir: “Los quiero un montón a Rodri (Lussich) y a Adri (Pallares). Bailé con ellos el vals en mi casamiento, pero no me siento cómoda hablando de algo que tenga que ver con lo privado. Sé que por mi familia soy pública y también por mi trabajo, pero no me siento cómoda hablando de esto, no me sale”.

Por otro lado, en diálogo con las cámaras de Intrusos, Jorge Rial aseguró: "Estoy solo chicos, lamentablemente, estoy mal. Con la soledad estoy bien. Acá no hay códigos. Estuve con otras personas y los códigos que rompieron hoy. Capaz hoy hago declaraciones o mañana en la radio. Estoy tranquilo y amigándome con la soledad. Tampoco ninguna separación es definitiva. Están apostando a algo que no sé si estoy tan seguro que sea así".

En tanto que cuando lo consultaron por las mujeres con las que le adjudican un nuevo romance, Rial sentenció: "Siento una degradación por las mujeres, absoluta, ponen a cualquiera sin importar, ni nada, me parece que hay que revisar esas cosas. Todas son mentiras esas cosas. Me da lástima, me conocen, saben cómo pienso, sería bueno que levanten un teléfono y pregunten. Mis amigos los amigos los elijo con inteligencia y ninguno de estos que hablan son inteligentes".

Luego, Jorge Rial rermarcó en Intrusos que no descarta la posibilidad de una reconciliación. "Ayer estuvimos con Romina y las nenas. Tomamos mate, comimos pizza, las amo, son mis hijas, lo que más me preocupa es eso. Ayer, Emma, que es la más chiquita, leyó algo y se puso muy mal. Y acá a los que hay que cuidar es a los pibes, a Romi y a las nenas, todo lo demás, yo me la banco".

Finalmente, expresó: "Romina sigue siendo el amor de mi vida. La sigo amando. Todo esto fue consecuencia de la pandemia, fue a través de un desgaste natural y estamos en esta transición, nunca descartamos la vuelta. Ella en la pandemia me cuidó mucho y tuvo mucho miedo por mí pero no era celosa".