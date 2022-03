La reacción de Jorge Rial al rumor que lo vincula con una periodista de C5N

Tras fuertes versiones de ruptura, este jueves Jorge Rial finalmente confirmó su separación de Romina Pereiro, y también habló sobre el rumor que lo vincula con una periodista de C5N.

En su programa Argenzuela (Radio 10), Jorge Rial confirmó: "Efectivamente estamos separados... fue una decisión tomada por los dos... a veces el amor no alcanza, sobre todo en un año como el anterior, donde la pandemia me partió física y psicológicamente".

Sobre la versión de infidelidad, Rial reclamó: "A Romina déjenla en paz, que pueda elaborar su dolor de la manera que pueda... Después, especulan, tiran... está saliendo con...que estoy saliendo con una periodista de C5N. Yo a C5N entré dos veces y fui a arreglar mi contrato. Todavía ni siquiera fui a laburar. Es más, me pierdo... no sé dónde están las cosas".

En su descargo, Jorge Rial apuntó puntualmente contra el panelista de Momento D (El Trece) Pampito. "Qué acosa, porque su laburo es acosar... ¡Pampito no se hace eso!. Primero buscate un nombre, no sé ni cómo te llamás". Además, desacreditó la información de escándalo e infidelidad que dio su colega. "No muchachos, frenen un cacho ahí... está todo bien. No van a encontrar nada", remarcó.

Finalmente, cuando se refirió a la supuesta periodista de C5N con la que estaría iniciando un romance, Rial aclaró: "No sé quién es... no enchastren gente. Estoy solo y quiero estar solo. Uno se separa por eso, salvo que ya te separes pensando en alguien, que no fue el caso. Estamos elaborando el duelo hace unos meses. Igual me sorprende lo que tardaron en avivarse".

Por su parte, Pampito este jueves le respondió de manera categórica a Jorge Rial. “Él tiene esta cosa de amenazar y amedrentar. Ayer fuimos respetuosos y lo aclaro porque siempre intento trabajar desde ese lado y sin dañar a nadie. La manera de hacer periodismo de espectáculos cambió y no se busca hacer mal. Ayer contamos un rumor fuerte que ya estaba instalado. Como era eso, un rumor, no dimos el nombre de nadie. Él sabe cómo se construye la noticia en el mundo del espectáculo y que esto es periodismo. Entendemos que esté mal, pero él conoce del tema”, explicó.