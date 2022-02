Jorge Rial aseguró que una panelista de Intrusos quiere ocupar el lugar de Flor de la V

En su programa radial Argenzuela, Jorge Rial aseguró que una panelista de Intrusos (América) quiere ocupar el lugar de la nueva conductora del ciclo, Flor de la V. Fiel a su estilo, el polémico periodista aseguró que hay una interna evidente entre la líder del envío y la integrante del panel.

“‘Hay una tensión entre Flor y una panelista que quería conducir que se nota mucho. Flor está viendo de donde viene el balazo. Tauro y Ventura podrían haber conducido por trayectoria, no porque sean los mejores’ dice @rialjorge en @Radio10 #intrusos #Argenzuela”, compartió en su cuenta Ángel de Brito citando las palabras que dijo Jorge Rial en la radio.

A pesar de que el exlíder de Intrusos no dio el nombre de la panelista que estaría interesada en ocupar el puesto de Flor de la V, los usuarios en la red supusieron que se refería a Marcela Tauro, histórica integrante del programa, o a Maite Peñoñori, ascendente figura en el mundo del periodismo de espectáculos.

Por su parte, Luis Ventura aseguró que jamás le ofrecieron la conducción de Intrusos, rol que actualmente ejerce Flor de la V. "No sabía nada. Me estoy enterando. Nunca me ofrecieron nada. No hubo un ofrecimiento", dijo en diálogo con revista Paparazzi.

A su vez, Marcela Tauro hizo frente a las críticas de Jorge Rial al nuevo Intrusos por considerar que el legendario ciclo perdió maldad e ironía. “Si lo dijo por mí, sí, yo perdí la maldad y los tiempos cambiaron; la gente quiere otra cosa”, deslizó sincera la periodista.

Además Tauro agregó: “A mí me gusta que la de hoy sea otra tele, la gente estuvo encerrada mucho tiempo con la pandemia, no da para un programa con maldad en la tele”.