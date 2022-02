Jorge Rial reveló la verdad sobre su salida de Intrusos y cuestionó a Flor de la V

Alejado de la televisión desde el año pasado y desde este lunes a cargo de la segunda mañana en Radio 10, Jorge Rial reveló la verdad sobre su salida de Intrusos (América) tras dos décadas al frente del legendario programa de chimentos, y además disparó contra Flor de la V, aunque sin mencionarla de manera directa.

En diálogo con Pablo Andisco de Teleshow, Jorge Rial ponderó su regreso a la radio, medio al que definió como menos condicionante. "La tele te encasilla. Yo era el tipo que hacía espectáculos, el malo. Y yo siempre fui mucho más que eso. Me divertía ese personaje hasta que me aburrió, y creo que a todos les pasa. Cuando Lanata decidió hacer entretenimiento, le dijeron: “No, Jorge, a vos te queremos haciendo política”. Acá tengo otro espacio para la libertad y la discusión, y no necesitás una imagen. En la gráfica y la tele tenés que mostrar algo. Acá es una voz que te dice: “Último momento: renunció Máximo Kirchner”. La gente puede no conocerte la cara, pero te cree. Y eso es inigualable", expresó el conductor a la hora de sincerarse sobre el verdadero motivo de su salida de Intrusos.

De hecho, cuando en la entrevista con el mencionado portal le preguntaron a Jorge Rial si extraña Intrusos, el periodista fue contundente. "Veo los programas de espectáculos y lamentablemente entraron en la lógica de la domesticación del famoso. El famoso domesticó a los periodistas de espectáculos y se perdió ese espíritu crítico, salvo algunas cositas de Ángel de Brito. Y los programas no tienen la influencia que tenían antes porque las redes sociales rompieron todo. ¿Qué podés hablar de Wanda Nara si Wanda Nara habla por ella?", cuestionó.

Jorge Rial se sinceró sobre su salida de Intrusos y contó qué opina del ciclo hoy.

A su vez cuando le consultaron cómo se ve hoy a un año de su salida de Intrusos, Jorge Rial explicó: "Mi salida era lógica y necesaria para el programa y para mí. Yo me había aburrido de entrevistar gente que no conocía, que no sabía que hacían. Cuando yo me voy del programa pido que queden Adrián (Pallares) y Rodrigo (Lussich), y el canal no los quería. Ellos querían a (Horacio) Cabak y a mí no me parecía; creía que lo lógico era que siguieran ellos. Ahí cambió el estilo: lo hicieron más liviano y de entretenimiento. Ahora está Florencia (de la V) y también es lógico, porque ante un canal que ha perdido a sus figuras, miraron para adentro y me parece bien. El problema es que es parte del ambiente, y estar al frente de Intrusos la va a limitar bastante. Pero Intrusos es muy resistente: logramos armar un producto que traspasa todo, al punto que cualquiera lo puede manejar y es imposible que lo choque".

Además, cuando le preguntaron si ve Intrusos, Jorge Rial respondió sincero: "No lo miro porque no cuentan nada que yo no sepa. Y perdió maldad, esa cosa irónica que tenía y ya no tiene".

Por otro lado, Rial dejó en claro que no piensa volver a la televisión, y que no extraña trabajar en la pantalla chicaa. "No está en mis planes volver a la televisión. No me quita el sueño, no extraño y casi no miro porque no hay mucho que me atraiga. Paso. Lo último que vi fue la edición anterior de Masterchef Celebrity, pero ni siquiera veo noticieros, porque para eso voy a los canales de cable. Y entretenimiento no hay: no veo nada que me atraiga".