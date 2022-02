El anuncio de Jorge Rial en medio de los rumores de separación con Romina Pereiro

Hace semanas que circula un fuerte rumor sobre una crisis matrimonial entre Jorge Rial y Romina Pereiro. Desde hace un tiempo el periodista no se muestra en sus redes junto a sus mujer, detalle que despertó especulaciones sobre el presente de la pareja.

Además, en los últimos días, trascendió que el conductor viajó solo a Miami. Las versiones sobre un supuesto reencuentro con Loli Antoniale, su ex pareja, no se hicieron esperar. "Curiosamente, el periodista eligió hacer su retiro de soltero o duelo por la separación en la misma ciudad en la que vive Loly Antoniale desde hace años", informó el sitio DiarioShow.

Finalmente, fue Ángel de Brito quien salió a dar su versión de los hechos "No están separados. Vuelvo a confirmar que siguen juntos. Como la otra vez", publicó el periodista en su cuenta de Twitter.

Lo mismo hizo en Instagram, donde le preguntaron: "¿Rial fue a encontrarse con Loli?". "Una semana de vacaciones. No está separado ni en crisis. Me preguntó por LAM", respondió Ángel, despejando las dudas.

En este contexto, Rial reapareció en sus redes sociales para realizar un importante anuncio relacionado a su futuro laboral. "Desde el lunes 7 de febrero #Argenzuela cambia de horario. Los esperamos de 10 14 horas por Radio10. Nos vemosssssssss!!!!!", fue el mensaje que compartió el periodista, manteniendo el hermetismo sobre la supuesta crisis que atraviesa con su pareja.

Recordemos que no es la primera vez que el conductor y la nutricionista enfrentan rumores de crisis. En noviembre del año pasado trascendió el fuerte rumor que la pareja estaba separada.

En ese momento, el conductor no se quedó callado y habló con De Brito. "Charlé con Rial porque había algunos rumores de separación con su mujer, Romina. Lo leí en las redes y me preguntaron algunos colegas, pero me dijo que no, que está todo bien. Estaban juntos de hecho cuando hablé con él", contó el conductor de LAM en su momento.