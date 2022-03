El rating de la vuelta de Jorge Rial a la televisión con Javier Milei como invitado

Este sábado en la noche, se produjo el esperado debut de Jorge Rial en C5N al frente de la nueva temporada del programa Sobredosis de TV. En su primera experiencia al frente del clásico programa, el polémico conductor tuvo a Javier Milei como invitado.

El conductor, que a partir de ahora ocupa el lugar que antes tuvieron Elizabeth Vernaci y Juan Di Natale, expresó entusiasta en los primeros minutos del ciclo: "Bienvenidos a Sobredosis de TV cuarta temporada. Ahora puedo largar toda la voz, la estuve aguantando todo este tiempo solo para este día, para esta hora, las 21 horas".

Luego, Jorge Rial agregó: "Arrancamos una nueva temporada de un programa emblemático de verdad. Yo era espectador. Lo veía los sábados, los jueves, los lunes, cuando iba. Y la verdad, estar acá es bárbaro".

En tanto que sobre la repercusión de su vuelta a la pantalla chica junto a Javier Milei como invitado, Rial explicó: "No esperaba tanta repercusión. No tanto por mí, por lo que significa el programa pero, por sobre todo, por el invitado. No sabía que se iba a armar tanto candombe".

Con un gesto de sorpresa, Jorge Rial remarcó: "Pocas veces vi un programa que todavía, con esta gestión nueva que me toca a mí, iba a armar tanto despelote en la previa cuando todavía no vieron nada".

Con respecto al rating, Rial conquistó en su primer programa liderando Sobredosis de TV picos de 3.4 puntos, encabezando así esa franja horaria de las señales de noticias.

Además, en las redes sociales, tanto el nombre del programa como el de Jorge Rial se convirtieron en trending topic con todo tipo de opiniones de los internautas.