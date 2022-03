Carmen Barbieri confesó que quiere amigarse con Nazarena Vélez y la respuesta de ella fue… ¡letal!

La relación entre Carmen Barbieri y Nazarena Vélez quedó resquebrajada luego de la polémica separación entre Federico Bal y Barbi Vélez, sus hijos, que terminaron con denuncias cruzadas por violencia de género.



Ante tamaño escándalo mediático y judicial, las madres no quedaron al margen y, lógicamente, tomaron partida por sus hijos. Eso terminó hiriendo la relación que había entre ellas y desde 2016, cuando estalló la ruptura, no se volvieron a hablar.





Ante la consulta sobre si podría haber un acercamiento para que ambas figuras pudieran retomar el diálogo y recomponer la relación, Carmen Barbieri aclaró que nunca se pelearon, que sólo dejaron de hablarse, que tiene respeto por Nazarena y que tranquilamente podría compartir un café para limar asperezas.



Ante esta especie de invitación de Carmen Barbieri a Nazarena Vélez de arreglar las cosas, la panelista de LAM salió a responder, aunque, lejos de lo que se podía esperar, fue contundente y negativa en su respuesta.



“Nunca me arreglaría con Carmen. Me parece que hay cafés que no valen la pena. Eso no quita que sé que es una buena mujer. Sé que n haría eso que dijo de las chicas trans, porque sé que es una buena mujer y es una laburante”, contestó Nazarena desde LAM, programa al que se sumó este año.



“Dijo cosas muy tremendas. A mí me dijo que yo fui culpable de lo que pasó con Fabián, por ejemplo. Me dijo que lo que había pasado con Fabián había sido… Eso, de verdad, no se hace. Nunca me pidió perdón después”, agregó Nazarena.





Por último, la actriz y ahora panelista del programa que conduce Ángel de Brito se diferenció de Carmen en la manera de manejarse ante una situación tan delicada como la que tuvo como protagonistas a Barbi Vélez y a Federico Bal.



“Yo seguramente habré sido muy cruel, porque a mí me tocás un hijo y me vuelvo loca. Pero no con ese nivel de crueldad con el que se manejó ella. Yo no juego así”, concluyó una Nazarena que no perdona tan fácilmente.