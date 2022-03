Nazarena Vélez reveló la amenazada que recibió de Jorge Rial

Este lunes, Jorge Rial había amenazado a Adrián Pallares al asegurar que daría a conocer fotos, videos y chats de una supuesta infidelidad del compañero de Rodrigo Lussich.

El enojo del conductor derivó de la cobertura que hicieron sobre su separación de Romina Pereiro desde el ciclo Socios del Espectáculo. Según el exlíder de Intrusos, no hubo códigos y apuntó sobre todas cosas contra Pallares.

Recordemos que Rial había increpado a Pallares con las siguientes palabras: "Esto de Pallares no me parece nada bien. Yo entiendo su desesperación, pero hay cosas... ¡relax! Cuando te estalle la bomba mañana, vamos a ver".

En este escandaloso contexto, Ángel de Brito debatió con sus angelitas sobre la situación en el renovado LAM (América). En medio del debate, Nazarena Vélez reveló el difícil momento que atravesó con el periodista hace unos años atrás. "Nunca salí con Rial. Me ha ayudado muchísimo, pero genera eso de tenerle miedo. Una vez me llamó y me preguntó: '¿Vos medís?'. '1.73', le contesté. 'Bueno, te estoy preparando el cajón', me dijo", recordó Nazarena.

"A mí me hizo mierda millones de veces. Lo hacía por cualquier cosa, porque tal vez iba a lo de (Viviana) Canosa y no iba con él... Tiene una cosa mafiosa. Él mismo se declara un mercenario", agregó.

Frente a estas declaraciones, Rial se despachó con todo en su ciclo Argenzuela (Radio 10). "Me dijo mafioso la mujer de un tipo que se boleteó por cagar gente", sostuvo, en referencia a Fabián Rodríguez, quien se suicidó en 2014.

Anoche, en LAM, cuando De Brito le preguntó a Nazarena cómo se había sentido después de la respuesta del conductor. "Es él siendo él. No me sorprende. Él pega bajo. Él dijo en una nota que era un mercenario. No es que yo hice un juicio de valor. Él es así", comenzó diciendo.

"Hoy no me pegó a mí, le pegó a Thiago que tiene 11 años, el hijo de Fabián. La persona de la que habló hoy, tiene 11 años", lamentó la panelista.

"Yo no le voy a contestar como lo haría él en mi lugar, que es metiéndose con una criatura. A mí los golpes me enseñaron. Yo pensé que él también había cambiado, pero no", concluyó.