El descargo de Nazarena Vélez tras suspender una función porque solo diez personas compraron entradas

Durante el fin de semana, Nazarena Vélez suspendió una función de su obra de teatro en Gualeguaychú porque solo fueron diez personas, y estalló en la red con un fuerte descargo.

La actriz iba a presentar el espectáculo Me enamoré de vos, que protagoniza junto a su novio Santiago Caamaño. Sin embargo, por falta de público tuvieron que cancelar la presentación.

A través de un video en sus historias de Instagram, Nazarena Vélez contó que empezó la gira en Tigre, y que luego siguió por otras localidades hasta llegar a Gualeguaychú. “Sacando cuentas, si yo hacía la función por las cosas que tengo que pagar, terminaba perdiendo plata porque había muy poca gente. Al principio eran diez entradas”, señaló.

“De verdad, lo que yo tenía que aportar por hacer la función era perder plata. Y yo no puedo perder plata. No soy una mina que tenga mucha guita. Yo salgo a laburar con mucho respeto y amor a hacer teatro, pero no puedo perder plata. Hacer la función de hoy significaba perder plata”, explicó Nazarena.

Luego señaló que se arrepintió de suspender la función. “Yo, como productora tengo que arriesgar. A veces se gana y a veces se pierde. La gente que vino al teatro no tiene la culpa de que yo pierda plata, porque había señoras grandes, a las que les pude dar un beso, pero que no me pudieron ver en la comedia. Eso me dio mucho dolor. También el laburo del todo el equipo, hasta el Bocha, va a volantear y también la gente que apoya el teatro”, reconoció.

Entonces, Nazarena Vélez se disculpó: “Perdón, es verdad, cómo voy a suspender. Horrible la actitud. Quiero que entiendan que yo salgo porque necesito cobrar. No puedo perder plata. No tiene que ver con que son cuatro personas, porque sí, son cuatro, pero yo tengo una función paga, la hago corriendo, no me importa nada, pero si encima tengo que poner plata, a mí me cuesta. Necesito la plata”.

Sobre el motivo de la suspensión, Vélez expresó: “Tranquilamente podía haber dicho ‘ay, llegué a casa porque me sentía mal o hubo desperfectos técnicos’, que es lo que solemos decir cuando no hubo mucha gente, pero preferí decir la verdad. ¡Para qué les voy a mentir y decir que me sentía mal! Seguramente sería más chica la noticia si yo no decía la verdad. Un día te va muy bien y otro no te va muy bien. He mentido mucho y estoy tratando de purificar mi alma”.

Finalmente, Nazarena Vélez admitió: “¿Por qué se me ocurrió poner una función a las 7 de la tarde un domingo de Pascua. ¿En qué momento flashee que la gente se iba a ir tempranísimo al teatro? Hice todo mal. Como productora no me permito fallar y cuando fallo me da una bronca”.