Dura sentencia de Yanina Latorre sobre la causa de la baja de Ana Rosenfeld de LAM: "Se va por..."

Este miércoles, Ana Rosenfeld anunció su salida de LAM (América), y más allá de que la abogada dio sus razones para dejar el panel del programa de espectáculos, su ahora excompañera Yanina Latorre deslizó una dura sentencia sobre la causa de la baja de la letrada.

"Se va por las denuncias que no puede explicar y que iban a terminar arrastrando a todo el programa y quizás a todo el canal", retuiteó Yanina Latorre, dejando en claro que según ella el motivo de la renuncia de Ana Rosenfeld está relacionado con las denuncias que tiene de sus exclientas.

Hace un mes y medio, la abogada quedó en el centro de la tormenta cuando más de una decena de mujeres aseguraron haber sido estafadas por Rosenfeld. "Yo la contraté en 2010 por mi divorcio, me pide un adelanto de 5 mil dólares, le pagó esa cifra y ella no me extiende recibo por ese pago. Le insisto y me dice que me podía dar el recibo, pero por la mitad y en pesos. A partir de ahí, me hace firmar un convenio con una cláusula, que decía que si le revocaba el patrocinio le tenía que pagar 10 mil dólares", argumentó por ejemplo una de las denunciantes.

Frente a la mirada del conductor Ángel de Brito y de las panelistas de LAM, Ana Rosenfeld expresó este miércoles: "Me van a seguir viendo, supongo que me van a invitar. Quiero, primero, agradecer a Ángel que me invitó a participar del programa. El horario me motivó a aceptar la propuesta, porque de 20 a 22 horas... Cuanto más tarde llegue a casa mejor me voy a sentir por cosas que sabe que viví el año pasado", comenzó la abogada en referencia a la reciente muerte de su esposo.

Luego Rosenfeld explicó: "Pero tengo demasiadas cosas que hacer en mi horario profesional que me obligan a faltar. Todas las semanas tengo que ir a provincias. Tengo conferencias y cursos que dar y divorcios que atender. Me parece desprolijo que se pusiera todo el tiempo una reemplazante. Siento que desde lo jurídico, y mi experiencia, aporté mucho. Y sé que voy a seguir aportando. Cada vez que me inviten voy a estar acá".

Finalmente, la letrada aseguró que las denuncias en su contra no fueron una causa para renunciar al programa. "Nada de nada tuvo que ver con esta decisión. Me voy triste porque creo que soy un gran aporte", enfatizó Ana Rosenfeld. En tanto que también se encargó de negar que su salida tenga que ver con los cruces que ha tenido en el ciclo con Yanina Latorre.