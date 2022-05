Ana Rosenfeld presentó su renuncia a LAM: el particular motivo

Este miércoles Ana Rosenfeld presentó su renuncia como panelista de LAM. Ante la sorpresa de todos, reveló los motivos de su decisión.

"Tengo demasiadas cosas que hacer, que me obligan a faltar. Tengo que viajar porque tengo conferencias, cursos que dar y divorcios que atender. Y me parece mal que ustedes tengan que poner un reemplazo todo el tiempo", detalló la letrada.

La abogada de los famosos reconoció que se sintió muy cómoda durante el tiempo que participó en el programa de chimentos. "Siento que desde mi experiencia en lo jurídico aporté mucho. Me voy triste porque es un equipo lindo de profesionales y Ángel, un divino", agregó.

Tras escuchar sus palabras, Ángel le preguntó por los escándalos que se generaron durante su estadía en LAM, - la denuncias de sus ex clientas y los cruces con Yanina Latorre -, deslizando si estos no habían sido los verdaderos motivos de su alejamiento. "Para nada. No pesaron las denuncias de mis ex clientas. Estas mujeres tuvieron cero incidencia en mi decisión", manifestó.

"¿Cuánto pesaron tus discusiones con Yanina Latorre?", indagó Ángel. "Mis discusiones con Yanina fueron sorpresivas porque teníamos una excelente relación. Yanina quería que yo al aire no fuera políticamente correcta con mis clientas. En definitiva, ella no es la causa de mi retirada. Mi salida es por motivos laborales", sostuvo.

Finalmente, Ángel remarcó que las puertas del ciclo siempre estarán abiertas. "Vas a estar invitada, siempre. Espero que las primicias las traigas acá, Rosenfend, no te vayas a Intrusos", concluyó.