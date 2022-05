La lluvia de memes contra Yanina Latorre tras quedarse sin premio e irse enojada de los Martín Fierro 2022

Yanina Latorre tenía todos los números puestos para alzarse con un premio en los Martín Fierro 2022. O, al menos, mucha confianza en que iba a suceder. Ternada como Mejor Panelista después de un gran año laboral en el que el Wandagate le sumó muchos porotos en LAM, Latorre fue al Hotel Hilton de Puerto Madero vestida para ganar.

Sin embargo, a pesar de que Yanina tenía toda la fe en que esa noche sería la suya y con un discurso de agradecimiento en mente, la angelita se fue sin su premio, casi sin avisar, perdiéndose el Martín Fierro de Oro que fue para MasterChef Celebrity.

"Pasé de ser la ternada, felicitada a darme el pésame", dijo en su mesa, en cuanto se enteró de que Paulo Kablan (por Telefe) había sido el ganador en la categoría que compartían con el periodista Martín Candalaft (por América), una terna bastante polémica en la que ella quedaba algo descolgada siendo su rubro el de espectáculos.

Ofuscada por irse con las manos vacías, Latorre saludó a sus cercanos y se fue volando antes del cierre de la ceremonia, alegando que con su marido tenían otro compromiso. "Diego está apuradísimo, me sacó cagando, tenemos unos amigos que nos esperan. Diego está indignado pero la indignada tendría que ser yo", dijo luego en sus redes sociales.

Antes de irse a las apuradas, la angelita había usado sus redes para burlarse de varias figuras. "Yo estoy contentísima, feliz de la vida, chocha, disfrutando, no lo puedo creer todavía. Hay medio hotel lleno de 'nadies', que ni siquiera están ternadas, con cinco o seis personas, un señor con cartera, correa de perro, por Dios, es un montón. Yo por lo menos estoy ternada, traje dos", lanzó.

Y al ver que Kablan se alzaba con la dorada estatuilla y ella se quedaba con las manos vacías, las redes estallaron de risa y, por supuesto, una lluvia de memes para hacer inolvidable este momento en el que las expectativas superaron la realidad de la panelista de LAM.

"Qué lástima que no ganó Yanina Latorre"; "Yanina Latorre después de enterarse que no ganó"; "Amamos que Paulo Kablan le ganó a Yanina Latorre", fueron algunas de las reacciones irónicas en Twitter que no se hicieron esperar.