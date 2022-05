Cinthia Fernández apuntó contra Estefi Berardi y la angelita le respondió con una provocación inesperada

Cinthia Fernández ya no es parte del equipo de LAM, pero eso no significa que no esté al tanto de todo lo que pasa en el programa en el que, durante varias temporadas, fue su angelita más joven y una suerte de “protegida” de sus compañeras.

Cinthia no se iba a perder de nada, menos aún cuando en el piso del ciclo de América se trató a fondo el conflicto eterno que mantiene con su ex, Matías Defederico, con quien actualmente está enfrentada por una cuantiosa deuda inmobiliaria, la cuota alimentaria de sus hijas y una medida cautelar por la que el futbolista le prohibió el ingreso al barrio cerrado donde vive.

Y mientras la guerra entre la panelista de Momento D y el futbolista se pone cada semana más tensa, lo mismo pasa entre la bailarina y su “Némesis”, Estefi Berardi, una de las incorporaciones del programa de Ángel de Brito que más ruido hace, tanto por sus cruces con Yanina Latorre como por el contenido que genera.

Se sabe: las chicas no se quieren ni un poco. Berardi alguna vez dijo que Cinthia era todo lo que ella no quería ser y Fernández, siempre que puede, le tira un palazo. Así lo hizo tras ver las consultas que le hizo a su abogado, Roberto Castillo de visita en el piso para aclarar el panorama.

"La vocera, pobre, me da lástima... Ni country sabe pronunciar y, empatía, cero... Además de estar desinformada... Por suerte, mi abogado la pudo instruir un poco", disparó Fernández, muy ácida, sin mencionarla pero arrobado a la cuenta del programa en Twitter.

La ex Combate se dio por aludida y no se quedó callada. ¿Qué hizo? Le respondió súper filosa en sus historias de Instagram con una clase de inglés.

"La forma correcta de pronunciar 'country' es la siguiente. La unión de la 'ou' suena muy similar a una 'a'. Los que estudiamos lo sabemos, para los que no, se los comparto. De nada", dejó. ¡Tremenda!