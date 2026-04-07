Mario Pergolini buscará crecer en el rating con un famoso y querido artista como invitado

Otro Día Perdido es el plato fuerte de las noches de El Trece y está logrando números positivos en cuanto al nivel de audiencia.

Mario Pergolini es sin duda alguna la figura que El Trece necesitaba para poder remontar la noche en el canal. Con la vuelta de Otro Día Perdido, la señal logró remontar sus números de audiencia y promete ser un enorme éxito en este 2026.

Desde que comenzó el pasado lunes, el conductor recibió la visita de Luisana Lopilato, Oscar Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, Gloria Carrá, Pablo Lescano y Laurita Fernández. Este martes apostará fuertemente y tendrá a un famoso artista como invitado.

Mario Pergolini tendrá a un artista como invitado en Otro Día Perdido Captura de pantalla 2026-04-07 161238 Emanero, el artista invitado por Mario Pergolini. Foto: Instagram / @otrodiaperdido. Se trata nada más y nada menos que de Emanero, uno de los cantantes argentinos más convocantes y que ha lanzado grandes éxitos como Bandido, Fama de Diabla, Atorrante, entre otros temas que suenan a lo largo y ancho del país.