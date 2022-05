Cinthia Fernández reveló qué dijo su hija menor tras el escándalo con Defederico: "Vos no te..."

El eterno enfrentamiento entre Cinthia Fernández y Matías Defederico sumó un nuevo capítulo este fin de semana. El futbolista le prohibió el ingreso al barrio en el que reside y cuando ella acudió a llevar a sus hijas vivió un testo y angustiante momento, en el que las que más salieron perjudicadas son las menores que estallaron el llanto.

Seguido de eso, la panelista de Momento D hizo algunas declaraciones luego de ausentarse en el programa y explicó lo sucedido: “Fui a retirar a las nenas al colegio igual que el viernes pasado porque estoy en conflicto con el padre de ellas después de lo que me hizo el fin de semana que es de público conocimiento. Mis hijas pasaron un momento muy feo, el cual no quiero que se vuelva a repetir y mucho menos en la puerta del colegio”.

Pero eso no fue todo. Cinthia Fernández tuvo la necesidad de seguir expresándose públicamente y fue muy dura contra su exmarido: “Ese es el sorete de mi expareja, que lo único que hace es molestar porque no tiene otra cosa que hacer. No piensa en las nenas y no tengo mucho más para aportar. Estoy acostumbrada a esto. Lamentablemente, es la vida que llevo y que no quiero llevar; pero convivo con este ser nefasto y con esta separación nefasto hace muchísimo tiempo”.

Ahora, para sumar más información al desagradable y tenso episodio que protagonizó el fin de semana, la mediática reveló la actitud que tuvo una de sus tres nenas en la puerta del barrio privado en el que le estaban impidiendo la entrada a su mamá.

"Mis hijas tienen ocho y siete años. Ya entienden todo. Mi hija más chica me dijo 'vos no te merecés esto', y yo le decía 'no importa, no importa, vamos a jugar'. Así todo el tiempo. ¿Por qué? Basta”, dijo Cinthia Fernández en medio de un ataque de emociones.

Además, en pleno aire del programa de Fabián Doman siguió dando detalles de su fin de semana: "Matías no me puso una cautelar, él presentó la que yo le puse a él, motivo por el que el barrio me tuvo que pedir una disculpa”.

La panelista también agregó que ella decidió no prohibirle al futbolista, por medio de la justicia, ver a Charis, Bella y Francesca porque ellas no se lo merecen.

Para cerrar el tema y terminar de contar cómo se desenvolvieron los hechos que la tienen muy angustiada, Cinthia Fernández contó: "Llamaron a la policía, mis hijas lloraban porque pensaban que iba a ir presa, no pudieron asistir a la clase, que tuve que ir a pedir por favor que me den un sobre turno y no había más caballos. Les dije ‘por favor, necesito sacarles este momento’ y pagué otra clase. No me importaba nada”.