Yanina Latorre reveló la promesa que se hizo cuando empezó a "odiar a Rial": "Juré que..."

El martes 3 de mayo, el público de Intrusos se llevó una sorpresa al ver a Yanina Latorre sentada en el estudio, un cross imposible de imaginar meses atrás, pero perfectamente factible ahora que la angelita y los “intrusos” son vecinos en América, desde que LAM se mudó al canal de Palermo.

Por primera vez en mucho tiempo, la panelista estelar de Ángel de Brito aceptó visitar el histórico programa de espectáculos, prendió el ventilador y contó todo acerca de las internas de su programa: sus cruces con Ana Rosenfeld, si se banca o no a su nueva compañera Estefi Berardi y la trastienda de su trabajo a la hora de conseguir información confidencial.

Pero antes de hacer estas jugosas declaraciones, imperdibles para quienes todas las noches ven LAM, Yanina aprovechó para tirar un filoso palo para Jorge Rial, el histórico ex conductor que estuvo casi dos décadas al frente de Intrusos, a quien, se sabe, la rubia detesta desde el escándalo mediático que fue la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt.

Todo se dio cuando Flor quiso saber cuándo había visitado el ciclo por última vez. “No sé, hace años que no vengo, debe haber sido en el 2016… Porque en 2017 fue todo el quilombo. No sé 2015 o 2016… ¡A partir de que empecé a odiar a Rial!”, recordó.

Y Latorre señaló lo que en ese momento se prometió a sí misma: “¡Juré que no iba a venir nunca más! ¡No resisto un archivo!”. “Pero era con Rial, ahora con vos es todo distinto”, diferenció de inmediato Yanina, dejando en claro que con la nueva gestión está todo más que bien.

Por otra parte, la angelita destacó cómo se siente con el pase de canal, tirando, de paso, palitos para El Trece: “La verdad es que estoy súper cómoda, no me imaginé, me costó venir y estoy re contenta”.

“Nos tratan como rockstars, ¡nos tratan mejor que allá! ¡No sé! Como que nos hacen sentir importantes. Estoy contenta y no es de chupamedias porque saben que yo digo lo que se me viene a la cabeza”, agregó la coequiper de De Brito, ya toda una estrella con peso propio.