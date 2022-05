La explosiva frase de Yanina Latorre contra Ana Rosenfeld: "Con la edad que tiene no tenía necesidad de..."

Cuando parecía que todo se había calmado en la guerra entre Yanina Latorre y Ana Rosenfeld, la panelista de LAM reavivó la disputa y lanzó explosivas frases contra la abogada, que también supo estar en el programa de Ángel De Brito.



Ahora, como invitada en Intrusos, Yanina volvió a encender la mecha de esa guerra escandalosa que arrancó en LAM y disparó con munición gruesa contra su ex compañera de panel.





“Me llama la atención que aparezcan 10 chicas diciendo lo mismo. ¿Por qué habrían de inventar?”, arrancó comentando Yanina acerca de las reiteradas denuncias que recibió Ana Rosenfeld por parte de ex clientas.



“Ella dijo que iba a volver y les iba a contestar una por una a sus ex clientas. Todavía estoy sentada, esperando que les conteste. ¿Cómo se animó a meterse en un programa de televisión con tantos temas que podían salir? Con la edad que tiene, no tenía necesidad de estar en un panel”, planteó Yanina.



“En LAM somos muchas personas trabajando. Hay productores, maquilladores, camarógrafos, vestuaristas. Esta señora, a esas personas, no las registra y dice: ‘Nena, nene, ¿quién me compra una gaseosa?’”, había contado Yanina en una historia de Instagram.



Pero no sólo eso, sino que también se refirió a las denuncias que le hicieron ex clientas. “El mundo está en tu contra. Todos mienten menos vos”, le había dicho a Rosenfeld.





“Si querés que alguien te haga algo, contratá un asistente y poné guita, porque ni el remís te pagás. ¡Sos una miserable! No entiende el código de laburo. Los chicos que están ahí, hacen el programa. Yo adoro a los productores y los considero mis compañeros y mis amigos. Sin ellos el programa no sale al aire. A veces, es más arduo el trabajo detrás de cámara. Le decís ‘nena o nene’. Te averiguas el nombre y los llamás por el nombre”, continuó su descargo.



“No saben a la hora del maquillaje y peinado. ‘Nena, el rulito este no me gusta. ¿Me retocás acá?’. Hacetelo vos y no me rompas. ¡Es insoportable! Yo leí muchas quejas de ex empleados de ella en Twitter. Acá somos empleados. Se nos trata bien. Se dice ‘Por favor’ y se agradece. Si algo no te gusta, se pide bien, abogada panelista”, concluyó en su furioso descargo.