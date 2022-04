La terrible frase de la ex de Rodrigo de Paul contra Yanina Latorre: "En ese momento yo le estaba dando la teta a..."

Desde que estalló el escándalo de las fotos de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, Yanina Latorre quedó una vez más de un lado del "mundo". Sí, como en el Wandagate (estaba del lado, claro, de la esposa de Mauro Icardi), Yanina tiene una campana y la sigue a morir.

En este caso, dicen, la puerta que tiene abierta la rubia panelista de LAM es la de la casa de Tini Stoessel y por eso el cuento para Latorre es muy rosa. "No creo que sea tan así viviendo de un futbolista. No son tan prolijos", la desmintió Amalia Granata hace unos días.

Ahora la que salió con los tapones de punta fue Camila Homs, la ex del volante de la selección Argentina y del Atlético de Madrid, después de escuchar que ella tuvo una especie de amante en el mes de diciembre pasado, cuando ya estaba lejos de Rodrigo de Paul.

“Hay un papel que se está por filtrar. Rodrigo está enojado y quiere demostrar que él no miente. Ella estuvo de novia en diciembre. Camila tuvo un chongo en diciembre, así me dijeron. Conoce a la hija. Por eso no tiene por qué enojarse, él esperó diez meses”, fue la denuncia de Latorre.

La nueva versión que llegó a LAM fue a través de Estefi Berardi, una especia de competencia de Latorre por estas horas: "Me dijo que es mentira lo del papel firmado del divorcio. Y mucho más que haya salido con alguien en diciembre porque estaba dando la teta a Bauti, su nene más chiquito", explicó Camila Homs con una intermediaria.

Y siguió: “Le pregunté todo y me dijo que es mentira que cayó Rodrigo con abogados, que ellos tienen una buena relación, que no hay abogados. La relación de ellos es cordial. Después le pregunté por el supuesto novio que ella habría tenido en diciembre. Me dijo que es todo mentira”.

Finalmente, y ante la insistencia de Ángel por querer saber más sobre la conversación privada que mantuvieron entre su panelista y Camila, Estefanía agregó: “Me dijo que en ese momento le daba el pecho a Bauti, que tenía tres o cuatro meses”.

“Imaginate que en lo que menos estaba era en plan de salir con alguien. Es como que recién ahora ella empezó a salir con las amigas. Recién había tenido el bebé. Pensemos en eso: tiene un bebé re chiquito, y por eso me lo desmintió. Todo mentira”, concluyó Berardi quien accedió a una de las protagonistas de este escándalo.