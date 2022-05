Por qué la familia Legrand quiere que Ámbar sea la heredera de Mirtha

Conmovedor y movilizante. La entrega de los Martín Fierro se erigió en un entorno de emoción para Mirtha Legrand, que se constituyó en una de las principales atracciones de la noche, por todo lo que significó el homenaje de APTRA a su histórica y mítica carrera en la televisión argentina.

La diva vivenció una velada distintiva, que se configuró con diversas aristas y situaciones peculiares, como el acompañamiento de toda su familia, que se sentó en su mesa para apoyarla en una experiencia tan conmovedora. Ni hablar del discurso en el que aseguró que desea volver a la pantalla y le lanzó una indirecta filosa a su nieto Nacho Viale.

Otro de los factores peculiares se centró en la presencia de Ámbar de Benedictis, la bisnieta de Mirtha, dado que se pronosticó que no acudiría a la gala por su perfil bajo, por su intencionalidad de no formar parte de la farándula. No obstante, la joven de 19 años asistió a la premiación y brilló con su look.

En ese escenario de cierta tirantez entre Legrand y Juana se produjo un hecho muy extraño, que se vincula en primera instancia con la llamativa elección del jurado como mejor conductora del año, por la escasa experiencia de la actriz y la performance irregular al frente de los almuerzos en eltrece. Pero sobre todo porque Viale no le agradeció en el discurso a su abuela.

La marcha y contramarcha sobre la presencia de Ámbar parece que incluye toda una trama por detrás, un trasfondo peculiar. Cuentan desde el entorno del clan Legrand que la idea pasa por estimularla a que se anime a trabajar en la televisión para estirar el legado de Mirtha y para que el producto del formato histórico continúe en el tiempo.

Uno de los argumentos de esta apuesta se entrelaza con el comportamiento de Juanita, quien siempre confesó que no le interesa la conducción y que su pasión se encuentra en la actuación. Esos rasgos de su personalidad la tornan un poco indomable para la productora familiar, que necesita del programa para recaudar plata.

Entonces, todo indicaría que el plan es alentar a Ámbar a dar un paso al frente de cámara, que por eso la llevaron a los Martín Fierro y probaron cómo se desenvuelve en ese ambiente.