El palo de Mirtha Legrand para Marcela Tinayre en los Martín Fierro: "se empezó a preparar a las..."

Los Martín Fierro 2022 se están llevando a cabo en el Hotel Hilton ubicado en Puerto Madero. Los famosos fueron llegando poco a poco a la alfombra roja siendo criticados y halagados por sus looks. Sin dudas, una gran presencia que no pasó nadie por alto fue la de Mirtha Legrand.

La Chiqui llegó junto a las dos generaciones que le siguen. Se trata de Marcela Tinayre y Juana Viale. Sin embargo, en la nota que dio solo la acompañó su hija mientras que la actriz llegó por otra parte para dar su propia entrevista. Y la polémica no tardó en aparecer.

Fueron Iván de Pineda y Paula Chaves quienes recibieron a Mirtha y Marcela frente a cámaras para poder charlar con ellas. La conductora comenzó a confesar que está muy feliz de poder estar presente: "estoy muy feliz de estar acá. Esta es la gran fiesta de la televisión argentina, se realiza hace 50 años, es todo un acontecimiento, y la verdad que se la extrañó, vivo esto como un reencuentro".

De hecho, tiempo atrás Mirtha habló sobre los Martín Fierro y la nominación de Juana Viale: "se me llenaron los ojos de lágrimas. Me emocionó tanto cuando escuché que una de las nominadas era Juana. Me encantó. Enseguida tomé el teléfono. Estaba en Córdoba ella filmando. Y le mandé un WhatsApp diciendo 'Juanita, estás nominada y tu abuela no está'".

"Juanita está fantástica. Ha tenido una evolución maravillosa. digna de admiración. No he faltado. Solo un año cuando por una desgracia personal no fui pero he ido siempre", contó emocionada la icónica conductora que creó sus mesazas que hoy son programas clave del país.

Ya presente en la alfombra roja Mirtha Legrand contó que su hija comenzó a prepararse con anticipación, pero aun así llegó tarde. "Yo comencé a las 5 de la tarde, ella no. Pero acá estoy", lanzó la famosa. "Llegué un poquito tarde, yo soy más rápida, todo. No como mamá", reveló Marcela.

Si bien Mirtha Legrand no se encuentra nominada en esta edición debido a la pandemia, está Juana en representación de su abuela ya que gracias a eso está presente. Como si fuera poco, La Chiqui recibirá un premio especial.