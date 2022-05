Mirtha Legrand anunció una mala noticia sobre su vuelta a la televisión

En los últimos meses, Mirtha Legrand se mostró muy entusiasmada con la idea de volver cuanto antes a la televisión luego de un largo paréntesis alejada de los estudios para resguardar su salud en la pandemia de coronavirus. Sin embargo, ahora la diva anunció una mala noticia sobre el tan esperado regreso a la pantalla chica.

En diálogo con el portal Teleshow, Mirtha Legrand confesó que su retorno a las cámaras está demorado ya que no hay una avance en el diálogo entre su productor, Nacho Viale y Adrián Suar, quien comanda la dirección artística de El Trece.

De hecho, Mirtha aseguró que “las negociaciones están paralizadas”. Mientras tanto, la legendaria conductora espera que su nieto regrese de un viaje por Miami para así poder avanzar en las tratativas para concretar su deseo de volver a comandar sus clásicos almuerzos.

Con respecto a su salud, Legrand remarcó: “Me siento perfecta”, dejando así en claro que quiere regresar al trabajo cuanto antes. Hace unos días en la reinauguración del teatro Regina y también cuando le aplicaron la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus, la diva también había explicitado que está lista sentarse nuevamente en su silla en un estudio de televisión.

“Me siento muy bien, muy activa. Hago kinesiología dos veces por semana, camino dentro de mi casa, que es grande, así que voy y vengo. No saben la gimnasia que hago, soy una maravilla. Hago con pesas de dos kilos en cada tobillo. Las debería haber traído para que me vean. Acostada, por supuesto, y levanto las piernas. Tengo a mi kinesiólogo Guillermo, que hace ya tres años que me acompaña, así que estoy muy bien, estoy perfecta”, señaló en estos días Mirtha Legrand.