Martín Fierro 2022: los chismes más calientes de la noche

Los Martín Fierro se convirtieron en los premios más importantes de Argentina. La transmisión oficial será por Telefe donde los host serán varios. En la alfombra roja se encuentra Iván de Pineda con Paula Chaves, mientras que Lizy Taglini recorre las habitaciones de los famosos. Robertito Funes Ugarte y Agustina Casanova analizan los looks.

Sin embargo, los chismes no tardaron en aparecer en la noche más esperada de la television argentina. El primer famoso en aparecer fue Benito Fernández con un gran look que causó polémica al revelar que portaba un moño Dior que pertenecía a su padre. Luego los malos comentarios apuntaron contra una gran famosa.

Se trata de Alejandra Maglietti, quien llegó acompañada de Edith Hermida ya que están nominadas por Bendita. El look de la rubia enloqueció a los usuarios en las redes sociales que no tardaron en lanzarle: "Qué groncha", "De todos los looks que tenía se puso el peor".

La famosa posó con una falda larga dorada, rasgada, y un top negro híper corto que dejaba ver el principio de sus pechos. "Fue en tetas, qué desubicada", fue uno de los duros comentarios contra la famosa. La polémica siguió a Iván de Pineda cuando se encontraba presentando el Martín Fierro de Oro.

El conductor contaba emocionado los detalles del premio cuando la producción se lo retiró. Lizy Taglini, quien se encontraba recorriendo cuando se encontró con Lali Espósito y Marley, quienes mostraron la gran habitación y la terraza que compartían. Sin embargo, el escándalo llegó más tarde.

Ángel de Brito y Yanina Latorre aparecieron en pantalla. La panelista está nominada, mientras que el conductor fue a acompañarla. "Medio hotel lleno de nadie", lanzó picante la angelita ninguneando al resto de los presentes.

Luego apareció Véronica Ojeda con Dieguito, quien subirá al escenario en el homenaje a su padre, pero la actitud del pequeño se hizo viral debido a que estaba muy emocionado y en las redes no dudaron hablar de él: "está súper preparado por la mamá ese nene", "es un títere".

Romina Gaetani homenajeó a Jorge Ibáñez con un vestido que le diseñó años antes de su partida. Susana Giménez mientras tanto llegó y contó una gran anécdota con Iván de Pineda donde lo elogió: "Cada vez más culto". Pampita también dijo presente y contó que llegó acompañada de Ana.