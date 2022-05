La terrible confusión que padeció Ámbar, la hija de Juana Viale, en los Martín Fierro

La gala de los Martín Fierro se robó todas las miradas, captó la atención de miles y miles de personas y sobre todo se convirtió en un evento grandilocuente, con un aparato de parafernalia inmenso para recuperar el glamour y el brillo de otras épocas. Dentro de las claves de la noche, los focos se direccionaron a Mirtha Legrand.

La diva de la televisión se erigió en una de las estrellas de la velada por su homenaje, por ese reconocimiento a su historia récord en la pantalla chica y también por la sorpresiva premiación a su nieta Juana Viale como mejor conductora del año.

Dentro de esa constelación de Legrand también se maximizó la lupa en la mesa, en los seres queridos que acompañaron a la histórica animadora de la televisión. Durante los días previos se habló y se escribió hasta el hartazgo sobre la decisión de Ámbar de Benedictis, la hija de Juanita.

Los reportes se centraron en una supuesta decisión de la adolescente de 19 años, que adquirió notoriedad en el 2020 cuando visitó los almuerzos de eltrece para compartir un momento emotivo con su madre y Mirtha. Resulta que varios medios aseguraron que tomó la determinación de no asistir a los Martín Fierro.

Laura Ubfal se arrojó a aseverar los motivos de esta postura de la joven: "No va a estar Ámbar, hablé con Nacho Viale y le pregunté específicamente por Ámbar. Me dijo que él va con su novia, pero que no va a estar Ámbar. Ella es muy tímida, considera que no forma parte de la familia de la tele”.

Claro que todo eso activó las alarmas, porque todo el mundo anhelaba divisar si finalmente cumpliría con ese vaticinio, lo que implicaba una ausencia notoria en el entorno de Mirtha. Todos los pronósticos fallaron, porque Ámbar se calzó un atuendo maravilloso y asistió al hotel Hilton.

No obstante, se produjo un error increíble, una equivocación tremenda e imperdonable. Resulta que en la cobertura de la alfombra roja, el sitio Infobae publicó en una imagen en la que aparecen Nacho, Ámbar e Ignacio Viale del Carril una información errónea.

“Nacho Viale junto a su novia Lucía Pedraza y su padre”, aseguró el medio. Entonces, la bisnieta de Mirtha cayó en las garras de una equivocación abismal de su identidad y la confundieron con la pareja del productor de los almuerzos, quien no formó parte de la gala.