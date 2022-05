La drástica decisión que tomó Ámbar, la hija de Juana Viale, frente a los Premios Martín Fierro

La familia de Mirtha Legrand es una de las más importantes dentro de la televisión argentina. Ya son tres generaciones que se mantienen en la conducción - o producción en el caso de Nacho Viale - de diversos programas, siendo Juana Viale la que mayor repercusión alcanzó en los últimos años al ser la reemplazante de su abuela en sus míticos ciclos del fin de semana.

En este contexto, se especulaba que toda la familia estaría presente esta noche en la entrega de los Premios Martín Fierro, los galardones más importantes de la televisión nacional. Sin embargo, Laura Ubfal reveló que Ámbar de Benedictis, la hija de Juanita, decidió no asistir.

La periodista de chimentos contó todos los detalles de lo que sucederá esta noche en la ceremonia. "Al lado de la mesa de Susana va a estar Mirtha Legrand", comentó. "También estará Juana Viale por primera vez con su pareja, Agustín Goldenhorn".

Sin embargo, sorprendió al informar que Ámbar no estará presente. "No va a estar Ámbar, hablé con Nacho Viale y le pregunté específicamente por Ámbar. Me dijo que él va con su novia, pero que no va a estar Ámbar. Ella es muy tímida, considera que no forma parte de la familia de la tele. Solamente apareció aquel día que estaba su abuela volviendo a la televisión y el reencuentro de las cuatro generaciones. Se pensó que iban a estar las cuatro generaciones, pero no", detalló.

"Va a estar Mirtha, Marcela, Juana con Agustí, Nacho con su pareja. También, Gino Bogani va a estar formando parte de esta mesa y seguramente alguna figura de APTRA".

Finalmente, Ubfal comentó: "Va a haber un momento especial, que no llega a ser homenaje. La misma casa que hizo el Martín Fierro de cinco brillantes a Susana, le va a dar una joya de regalo a La Chiqui por ser un récord mundial, una persona que a los 95 años sigue haciendo su programa de televisión. Así que va a haber un momento para Mirtha, pero no es un homenaje".