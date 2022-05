Por qué Ámbar, la hija de Juana Viale, se volvió a la Argentina tras vivir en Francia

Ámbar de Benedictis, la hija mayor de Juana Viale junto a Juan de Benedictis se mudó el año pasado a Europa para estudiar en la capital francesa. La noticia en aquel momento generó mucha controversia en los medios.

Se dijo que la joven de 19 años había ingresado a la reconocida Universidad de la Soborna para estudiar la carrera de artes visuales. Pero lo que llamaba la atención, y por lo que la nieta de Mirtha Legrand había sido muy criticada, era el alto costo mensual que se dijo que pagaba: 2700 euros.

A los pocos meses, invitado al programa Almorzando con Mirtha Legrand, el periodista Osvaldo Bazán le preguntó a Juana Viale lo que todos querían saber: “¿Es cierto que estás pagando 214 mil pesos por la hija que tenés en Francia? Lo leí en un medio”.

Ante tal pregunta, la nieta de La Chiqui no dudó en responder indignada y contó la verdad sobre la escuela en la que estudia Ámbar de Benedictis: “Ella va a una Universidad Pública. No, no paga. Salió eso y que pagaba una matrícula por mes, se entiende que una matrícula es una sola vez y no hay matrícula…No está becada tampoco”.

"No sé de dónde sacaron esa información, los periodistas a veces…Tienen que chequear la información, no salió publicado tampoco, eso es una falacia. Es mentira”, sumó Juana minutos después.

Sin embargo, desde entonces los medios estuvieron muy pendientes de las andanzas de la adolescente en París, donde estuvo acompañada por su abuela, Marcela Tinayre.

Desde entonces, la joven solo había vuelto a este lado del mundo para disfrutar de las fiestas y el verano en Punta del Este, donde se la vio en compañía de su mamá, la pareja de la conductora, el arquitecto Agustin Goldenhorn, su abuela y su tío Nacho Viale.

Pero ahora, Ámbar regresó a la Argentina y no pasó desapercibida. Muchos medios se preguntaron qué está pasando en la familia de Mirtha Legrand para que la joven volviera repentinamente al país, pero la respuesta es bastante simple: se acabó el año lectivo y está de vacaciones.

Mientras disfruta del reencuentro con su familia y amigos, Ángel de Brito quiso saber si el país tendrá el privilegio de ver a la próxima heredera de la familia Tinayre en la entrega de los Martín Fierro, que se llevaran a cabo el próximo domingo y donde Juana Viale está nominada por su labor como conductora.

Ante esa pregunta, invitada en el piso de LAM, Marcela Tinayre aseguró que su nieta no estará presente en la premiación. “No creo que vaya porque no creo que entre en la mesa”, aseguró la conductora.