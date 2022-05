Cuál es el apodo mala leche que Ángel de Brito le puso a Flor Peña

Florencia Peña tuvo esta semana su debut de La puta ama y luego de la apuesta de América TV, la reconocida actriz y conductora del programa no recibió buenas críticas, aunque desde el lunes que viene siendo tendencia en las redes con muchos periodistas opinando al respecto de ella, el contenido del show y mucho más.

Quien opinó negativamente de la exprotagonista de Casados con Hijos fue Ángel de Brito, que dejó un claro mensaje en Instagram acerca de un asunto que sucedió con Florencia hace no mucho, y también le regaló un picante y llamativo apodo.

"¿Por qué Flor Peña no va a tu programa?", fue la pregunta que desencadenó el asunto. Él respondió: "Cuando la invitamos puso como condición que yo vaya primero al de ella". A su vez, debajo puso cuatro palabras: "La Susana de América".

Además, cuando sus seguidores le preguntaron precisamente por el programa en cuestión, Ángel exclamó sin filtro ni pelos en la lengua: "No me gustó, vi videos sueltos. Tienen que cambiar todo urgente, tienen tiempo y el apoyo del canal. Está todo desaprovechado".

Esta polémica llega luego del cruce que tuvo la misma actriz con Marina Calabró. "A esa chica no entiendo qué le pasa. Tiene un problema personal conmigo. No sé si es envidia... no sé qué le pasa. Todo el tiempo me mata y necesita como bajarme línea; dijo que mi carrera se iba a terminar con esto", contestó Florencia.

"Es la mujer del gerente de comerciales de América... Pero a mí lo que me mata es que me quiere disciplinar, adoctrinar gente que en su vida hizo un éxito, que en su vida tomó riesgos como lo hice yo. No me tenés que aplaudir pero tampoco me tenés que maltratar, porque no te da el piné. No hay lugar, yo no soy agresiva", agregó.

Y finalizó de esta manera: "Hace 40 años laburo y quienes me conocen saben cómo soy. No me agredas porque no me lo merezco. Lo estamos naturalizando y a mí me preocupa eso".

¿Seguirá el debate? La conductora recibió feroces críticas por parte de muchos televidentes en redes sociales, y hasta Lanata se dedicó a dejarle unas palabras negativas, junto con las críticas de Ángel y Marina.