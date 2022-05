Qué dijo Karina Mazzocco sobre el nuevo programa de Florencia Peña

El reciente debut de Florencia Peña en América TV estuvo en boca de todos. Si bien la actriz fue muy criticada, hubo colegas que salieron a apoyarla, como fue el caso de Karina Mazzocco. La conductora de A la tarde hizo un fuerte descargo frente a las cámaras y no se guardó nada.

"Me encantó el programa de Florencia Peña, me gustó. Y pensaba pero la hicieron pelota. Las críticas fueron realmente desmesuradas. Esta es una propuesta que ha hecho un canal, América, una productora, que es Jotax y una figura que lleva años en el medio, que es Florencia Peña", comenzó diciendo.

Y continuó: "No estoy defendiéndola, simplemente les estoy contando lo que yo siento al respecto. Que alguien haya hecho una apuesta de este calibre, es una gran inversión económica, creativa y de tiempo. Y de pronto alguien desde la casa, desde el sillón, rascándose alguna parte del cuerpo, escribe en 15 segundos un desastre, esto, lo otro. ¡Qué crueldad, qué desmesura!".

"Es un canal como América que convoca una figura como Florencia Peña, que ya sabemos que es una mujer potente, creativa, picante, que va siempre a fondo, no va a hacer una entrevista livianita con un potus al lado y un tailleur. Es Florencia Peña, es un combo con todo. Es una propuesta, te puede gustar o no, te puede parecer zarpada o no", agregó.

Karina Mazzocco

Finalmente, indicó: "¡No se puede criticar a una programa en una primera emisión. ¿O nosotros somos lo mismo que cuando arrancamos hace nueve meses? No".