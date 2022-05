Ana Rosenfeld contó su verdad tras la pelea con su ex marido por la dura enfermedad que atravesó

Ana Rosenfeld desnudó recientemente los motivos por los que terminó separándose de su esposo, José Hener, y, por esta razón, fue el mismo exmarido el que se comunicó con Infobae para dar su versión personal de todo lo que pasó en el pasado entre ambos. En represalia, la mujer salió al cruce a aclarar rápidamente lo que vivió en primera persona.

Todo empezó cuando le detectaron ‘un cáncer benigno no invasivo’ a Rosenfeld y el especialista recomendó curetear el hueso y rellenarlo con su propio hueso de la cadera. “Jamás un cáncer tan maligno se deja sin otros tratamientos postoperatorios como la radiación”, explicó Hener.

¿Qué hizo José? “Busqué al mejor anatomopatólogo de Buenos Aires. El diagnóstico fue que era ‘un cáncer benigno no invasivo’ y recomendó curetear el hueso y rellenarlo con su propio hueso de la cadera. Jamás un cáncer tan maligno se deja sin otros tratamientos postoperatorios como la radiación”, señaló.

“Era un cáncer, que era un tipo de intervención de huesos. Por llamarlo de alguna manera, un cáncer benigno. Porque eso no era un tumor. Todo lo contrario, carcomió el hueso, que es inhabitual en un cáncer. ¿Si le dijeron que le quedaba un año de vida? Claro que no. Cuando le llevé a las 48 horas los resultados para que se quede tranquila y prepararla para la operación, le dije que le iban a rellenar esa parte. Y le rellenaron con huesos esa parte, con sus propios huesos porque era joven”, confesó el involucrado.

Finalmente, dejó una revelación increíble: “Mi exesposa en 60 días ya estaba haciendo vida normal. Jamás la desatendí en esa situación. Ni tampoco nos divorciamos en ese momento. Pasaron un par de años y las causas fueron muy diferentes”.

Ana no se quedó en silenció y dijo que “las radiografías fallidas que indicaban metástasis”. Además, señaló: “¡Esta es la única verdad! ¡¡Y la viví yo en primera persona!! Nadie más”.

Además, anteriormente, en una entrevista con Teleshow, declaró: “Me habían diagnosticado un año de vida. Necesitaba a otro tipo de persona a mi lado. Alguien que me contuviese de un modo diferente. Si iba a construir una familia, me haría falta un pilar más sólido. Me había dado cuenta de que jamás sería el hombre de mi vida”.