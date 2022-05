El ex marido de Ana Rosenfeld salió a desmentir los dichos de la mediática abogada

Ana Rosenfeld brindó esta semana una entrevista con Teleshow donde contó los motivos por los cuales decidió separarse de su primer marido, José Hener. "Me habían diagnosticado un año de vida", aseguró la letrada.

La abogada estaba por cumplir 24 años cuando su enfermedad le hizo replantearse cómo quería llevar adelante su vida. Y además, sostuvo que se sintió "sola". "Necesitaba a otro tipo de persona a mi lado. Alguien que, en esa delicada situación, me contuviese de un modo diferente. Si iba a construir una familia, me haría falta un pilar más sólido. Me había dado cuenta de que jamás sería el hombre de mi vida", consideró sobre su ex marido.

Tras las repercusiones de la entrevista, Hener se comunicó con dicho medio para poder tener posibilidades de dar a conocer su versión de los hechos. "Cuando empezamos a viajar, yo notaba que se caía. Entonces, cuando volvimos a Buenos Aires la llevé con un médico que le hizo una radiografía y el resultado fue que tenía carcomida la cabeza del fémur, y nos dijo que tenía que hacerse una biopsia", recordó el empresario textil.

Ana Rosenfeld.

"Yo busqué al mejor anatomopatólogo de Buenos Aires, que era una eminencia y tenía buenas referencias. El diagnóstico fue que era un cáncer benigno no invasivo", aseguró.

"Era un cáncer benigno. Porque eso no era un tumor. Todo lo contrario, carcomió el hueso, que es inhabitual en un cáncer. ¿Si le dijeron que le quedaba un año de vida? Claro que no. Cuando le llevé a las 48 horas los resultados para que se quede tranquila y prepararla para la operación, le dije que vaya tranquila, que le iban a rellenar esa parte. Y le rellenaron con huesos esa parte, con sus propios huesos porque era joven", siguió Hener en su relato.

Ana Rosenfeld junto a su primer marido, José Hener.

"El único que se ocupó desde el principio fui yo. Cuando noté que le pasaba algo en la pierna la llevé al mejor profesional. Yo corría de un lado para el otro, desesperado. Dejé todo para ocuparme de ella. La acompañé de punta a punta. Hasta en la rehabilitación, que la hizo un mes después de la operación", agregó el empresario y aseguró que por ese entonces relegó su actividad laboral para acompañarla.

"Mi ex esposa en 60 días ya estaba haciendo vida normal. Jamás la desatendí en esa situación. Ni tampoco nos divorciamos en ese momento. Pasaron un par de años y las causas fueron muy diferentes", aseguró el empresario.