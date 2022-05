Ana Rosenfeld quedó desencajada por un dato confidencial que reveló Ángel de Brito: "¡No puede ser!"

Desde que Ana Rosenfeld se reincorporó a LAM tras sus vacaciones en Miami, todos son palos e indirectas para la angelita que tiene frentes de guerra abiertos con la mayoría de los integrantes del equipo, empezando por Yanina Latorre y siguiendo por Ángel de Brito, que en los últimos días le dejó el camino libre para irse del programa.

Y en la noche del martes 10 de mayo se vio al aire una nueva escena de alta tensión cuando el conductor, expediente en mano, anunció tener detalles muy precisos y exclusivos del acuerdo económico al que llegaron Paulo Londra y su ex, Rocío Moreno.

Todo empezó cuando De Brito aclaró que en el documento que estaba por dar a conocer se consignaba la cuota alimentaria que el cantante le deberá pagar a la mamá de sus dos hijas, mientras la abogada, muy sorprendida, manifestó que no podía creer que esa información confidencial hubiera llegado a sus manos.

"Acá me llegó el documento que firmaron...", dijo Ángel, y ella estalló: "¡No, no puede ser!". "Te lo muestro", la provocó entonces. En ese momento, la letrada se levantó y se acercó para comprobar con sus propios ojos lo que decía el texto legal que estaba en poder del conductor

"¿Con quién te pensás que estás trabajando?", siguió De Brito, antes de empezar a leer partes del convenio firmado. "Estoy incómoda", reaccionó la rubia, descolocada. "¿Viste, vos que te me hacés la cancherita?", la chicaneó, picante.

"Cuota alimentaria, para vos, Anita, que no me creés: 'Paulo Londra asume el pago de los gastos alimentarios y los que demanden la educación, la manutención y el sostenimiento de las hijas exclusivamente en los términos que se acuerdan seguidamente...", siguió.

Y reveló: "Paulo Londra aportará en el mantenimiento de las hijas la suma mensual total equivalente a 11.56 salarios mínimos, vitales y móviles, siendo su equivalente al día de la fecha del presente acuerdo la suma de pesos 450 mil".

"¿Lo tenía o no lo tenía?", cerró Angelito, mientras a la abogada se la veía cada vez más molesta, mirando su celular. "¡Ana está desfigurada!", lanzó Yanina Latorre. Y ella aclaró: "No, no estoy desfigurada. Estoy incómoda. Por seguridad, los profesionales habíamos quedado en que esto no trascendía".