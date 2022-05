Ángel de Brito habilitó a Ana Rosenfeld a irse de LAM: "Le dije que si..."

Desde que Ana Rosenfeld entró a LAM, todas fueron polémicas y escándalos. Es que la nueva angelita, acostumbrada a aparecer en los medios pero siempre como profesional invitada y nunca del otro lado, jamás pudo adaptarse ni a la dinámica ni al roce con el que se trabaja en la televisión.

Apenas empezó, la abogada se sacó un cero en compañerismo. Así empezaron los primeros cruces con Yanina Latorre, que ventiló por todas partes los aires de superioridad con los que la abogada llegaba al canal y su destrato constante con los integrantes del equipo del programa que trabajan para que todo al aire salga diez puntos.

Rosenfeld exigía ropa importada, tratos preferenciales y demás privilegios que empezaron a notarse frente a cámara, con los cada vez más frecuentes cruces con las panelistas, especialmente con Latorre, su enemiga número uno dentro del ciclo en el que, parece, podría tener los días contados.

Después de unas cuantas ocasiones en los que la famosa abogada, que actualmente enfrenta varias denuncias de sus clientas, mandara a callar a Yanina, la rubia estalló en sus redes, marcando punto a punto lo que no se banca de su nueva compañera.

"No me gusta la abogada panelista. Punto uno. No me gusta la gente que destrata o que trata con cierta soberbia a la gente que labura. Nosotros en LAM somos un equipo que trabaja con mucha gente, no somos solamente un conductor y seis panelistas", disparó la esposa de Diego Latorre, mientras la Rosenfeld, por su parte, dejaba sus likes en una pila de tuits en contra de LAM.

Al notar esta situación, Ángel de Brito una vez más decidió dejar expuesta en Twitter a la letrada más polémica y, de paso, nuevamente le dio vía libre para irse del programa definitivamente, ya que, como indicaría con sus picantes “likes”, tanto le desagrada ser parte.

“Algunos like de Ana Rosenfeld contra el programa que la contrata. El Ejército de LAM”, escribió De Brito, arrobando a Yanina Latorre, la enemiga número uno de Rosenfeld dentro del magazine nocturno del canal de Palermo.

Sin embargo, la abogada recogió el guante y le contestó. “Estoy muy agradecida a Ángel de Brito por el espacio que me da en LAM. Me llamó en un momento muy difícil de mi vida”, dijo, en referencia a su reciente viudez. Y agregó: “Sé que cada angelita cumple un rol y el mío es aportar mi experiencia y conocimientos. A mucha gente le importa mi opinión. ¡Gracias!”.

Después de esta respuesta, los usuarios de la red del pajarito que siguen estas internas feroces empezaron a responder, apoyando a uno u otro bando. Al ver esta catarata de comentarios, De Brito reaccionó de manera contundente: “Le dije que si estaba aburrida se fuera. Evidentemente, ustedes opinan sin ver todo”.