El tremendo aviso que le hizo Ana Rosenfeld a las mujeres que la denunciaron: "Se van a..."

El comienzo del año televisivo no fue de los más sencillo para Ana Rosenfeld. A poco de debutar en LAM, la panelista del programa de Angel de Brito se vio envuelta en una tremenda pelea con Yanina Latorre y con una serie de denuncias que le movieron el piso, más la circulación de videos que no la dejaron bien parada.

Como ya lo tenía programado, en medio de tanto escándalo, Rosenfeld se fue de vacaciones a Miami a resolver temas personales y disfrutar un poco de sus hijas y sus nietas, que residen en los Estados Unidos desde hace un tiempo.

Esta semana, Ana volvió al piso de LAM, y arrancó la polémica nuevamente. Allí, la abogada habló de todo y puntualizó que iba a iniciar acciones legales contra tres periodistas que la habían difamado y, en una entrevista de Intrusos, contó cómo es su relación con Yanina Latorre, su compañera en el programa de las noches de América.

“Mi relación es súper profesional. No somos amigas”, explicó la letrada. Y al consultarle si se sintió intimidada por su compañera, Ana respondió: “Yo siempre digo que lo que pasa dentro del programa tiene que darse dentro del programa. Acá hubo simplemente trabajo y se habló de lo que había que hablarse”, concluyó.

En la misma nota, Rosenfeld contó cuál es la situación legal con las clientas que la denunciaron públicamente por estafa: “Estoy ganando todos los casos de estas chicas en tribunales. Los papeles no solo están tendientes a demostrar que no soy una estafadora, que no he defraudado a nadie, sino que más allá de eso".

"Estas chicas me deben por mi trabajo profesional y los expedientes hablan por sí solos, así que no tengo nada que decir al respecto”, completó.

De esta manera, Ana apuntó contra ellas porque, al parecer, querían "fama": “Les dieron cámara, se sentaron, se sintieron cómodas, se van a sentir incómodas en tribunales y también sus abogados”.

La rubia manifestó que “le van a tener que pagar”, porque “con el trabajo no se joroba”, dejando entrever que la ensuciaron públicamente con denuncias falsas de estafa y que mancharon el buen desempeño laboral que tiene desde hace años.

Finalmente, agregó que “hay varias denuncias” y sostuvo: “Con el nuevo juicio que les inicie también van a tener que pagar”. También explicando que muchas de ellas se sentaron luego de años a “reclamar”, simplemente porque “no querían pagarle todo el trabajo que había hecho”.