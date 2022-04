El escandaloso video de Ana Rosenfeld a los gritos agrediendo a una periodista

Cinthia Fernández no se guarda nada, siempre redobla la apuesta en sus trifulcas públicas, no le escapa a la polémica, a los enfrentamientos y suele profundizar y elegir sus batallas. Ahora direccionó su confrontación a Ana Rosenfeld, la nueva angelita de LAM.

Todo comenzó hace unas semanas, cuando la morocha se expresó con concepciones poco amables de la letrada como panelista, probablemente motorizada en el dolor de quedar afuera de la nueva temporada del ciclo que conduce Ángel de Brito, que se mudó a América.

"Me torra, me parece que cuando sos angelita te la tenés que jugar, no podés ir a hacer panelista siendo amiga, no podés hacer panelismo del amiguismo, para mí", exclamó la ex novia de Martín Baclini en referencia a la labor de la abogada en el show.

Lejos de evitar el problema, Ana se manifestó, con vehemencia, sobre los dichos de Cinthia: “No tengo la experiencia que tienen mis compañeras, estoy aprendiendo. Realmente, después de las cosas que yo viví en mi vida, que ella me atienda o me destroce, literal no me interesa. Es un rubro que desconocía, estoy aprendiendo y me siento muy bien".

Como si el frente de guerra no fuese suficiente, el fin de semana se produjo un enfrentamiento impensado entre Yanina Latorre y Rosenfeld. La mujer de Diego Latorre escaló en su bronca y terminó armando una serie de videos en su Instagram para brindar su opinión de su nueva compañera.

La abogada y la panelista más estridente de LAM se lanzaron munición pesada, lo que abre el debate sobre que sucede en el interior del ciclo. Todo adquirió un tamiz de excesiva pelea y en escena apareció Cinthia para sumar más pimienta al asunto.

Fernández acudió a un material que tenía guardado, como si fuese un recurso que aguardó a lanzarlo a la cancha. Se trata de un video del viejo LAM, donde se la ve a Ana discutiendo a los gritos con Martín Candalaft por haber informado de la quita de la licencia como abogada.

“No entendés de lo que hablás”, gritó Rosenfeld. Mientras que Yanina intervino: “Yo no sé del caso porque no lo vi, pero un periodista puede hablar de derecho como un periodista deportivo puede hablar de fútbol. No te metas con el hombre. Sino vamos a casa y no hagamos periodismo”.