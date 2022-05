El feroz cruce dominguero de Ana Rosenfeld y Yanina Latorre: "Me da vergüenza que..."

Yanina Latorre se ha convertido en la angelita más picante del programa, son pocas las personas que se atreven a enfrentarla. Sin embargo, Ana Rosenfeld lo hizo y ahora una guerra se desató en LAM y Ángel de Brito decidió no meterse entre las polémcias de sus panelistas.

Hace un tiempo la abogada hizo callar en vivo a Yanina y eso la enfureció. Por eso la esposa de Diego Latorre la fulminó con la mirada y sentenció: "Ahora por eso que dijiste de buchona me vas a padecer. Las cosas que me dice la gente de vos. Si querés hablamos y cuento lo que la gente está diciendo de vos en redes. No me busqués".

No todo quedó ahí porque Yanina Latorre retrucó: "Amor. Hay q estar muy limpita para mandarme callar. Solo dices boludeces mirando a cámara. Me encantaría que hablemos de esto, ¿no? Manda a borrar todas las notas. Qué lástima. Me parece que voy a hacer un vivo con las denunciantes. Ya que les borran todas las notas. De lo único que habla es de su marido".

Luego, en sus redes sociales comenzó a dar detalles sobre las actitudes de Ana Rosenfeld que le molestan: "No me gusta la abogada panelista. Punto uno. No me gusta la gente que destrata o que trata con cierta soberbia a la gente que labura. Nosotros en LAM somos un equipo que trabaja con mucha gente, no somos solamente un conductor y seis panelistas".

"Hay camarógrafos, hay sonidistas, hay productores, hay vestuaristas y maquilladores. Esta señora a esas personas no las registra, les dice ‘nena’, ‘nene'. La abogada panelista no entiende el código del laburo. Nosotros ahí vamos a laburar, no somos Susana Giménez. Los chicos que están ahí, hacen el programa y se los trata con respeto", continuó.

Y cerró furiosa: "eso es lo que me empezó a cagar, el destrato que tiene con la gente fuera de cámara y que se cree Susana Giménez. Hace cinco minutos que estás trabajando de panelista. Nunca le gusta nada de lo que le traen. ¿Un día saben qué le dijo? ‘Yo uso ropa importada’".

Como si fuera poco, Yanina Latorre comenzó a ver que Ana Rosenfeld en su vuelta no solo hablaba sobre ella, sino también que le daba likes a tuits en contra de LAM o todo el equipo, y entonces la angelita escribió: "vergüenza ajena posta. Todo lo termina así, y no le interesa a nadie".

A lo que Ana Rosenfeld respondió de manera indirecta mediante su cuenta en la red social del pajarito: "Estoy muy agradecida a @AngeldebritoOk por el espacio que me da en #LAM. Me llamó en el momento más difícil de mi vida. Sé que cada “angelita” cumple un rol y el mío es aportar mi experiencia y conocimientos. A mucha gente le importa mi opinión gracias".