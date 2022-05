Confusión y versiones cruzadas sobre el supuesto casamiento de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Este martes, las cámaras de varios programas de televisión fueron a conseguir las primeras imágenes de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo tras su supuesto casamiento por civil. Sin embargo, la hermana de la novia desmintió la situación y arremetió contra la prensa.

En Intrusos (América), el movilero Alejandro Guatti aseguró que vio entrar a Daniel Osvaldo a la casa de Gianinna Maradona con un look muy informal, y además aseguró que ninguna empresa de catering llegó hasta el lugar, así como tampoco no vio a ningún DJ ni juez de paz ingresar en la residencia.

Mientras los integrantes del legendario programa de chimentos especulaban sobre las posibles estrategias de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo para distraer la atención de los periodistas, Dalma Maradona le envió a un contundente mensaje a la panelista Maite Peñoñori.

“Dalma está haciendo su programa de radio a esta hora y me dice: ´No entiendo de dónde salió todo esto. Sinceramente no entiendo nada, yo estoy en la radio´”, comentó la periodista sobre el texto que le mandó la hermana de Gianinna.

“Evidentemente, el origen del rumor es el posteo de la ex de él”, completó Peñoñori. Mientras tanto, los programas y portales de espectáculos siguieron con desconcierto la situación. La información sobre el posible casamiento entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona empezó a circular hace unas semanas.

“Con respecto al casamiento, yo no tengo mucha información porque a mi hijo jamás se lo comunicó. Pero sí, a mí me lo comunicó Elena, que lo puso en su posteo. Yo sé que la fecha es el 10 de mayo”, había explicado en un audio Ana Oertlinger, ex de Osvaldo.