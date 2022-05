Filtran detalles de la inesperada boda de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

La semana pasada, Elena Braccini, la ex pareja de Daniel Osvaldo, reapareció en sus redes sociales para disparar públicamente contra el ex jugador por no cumplir con la cuota alimentaria de sus hijas. Además, reveló que Osvaldo está organizando su casamiento con Gianinna Maradona.

"Se acerca la boda con la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, que falleció recientemente ¿Creés que tenga tiempo para pensar o llamar o escribirle a sus hijas? Estamos en una época en la que no es difícil comunicarse porque con Facetime, Zoom, Google Meet o el WhatsApp más banal, podías comunicarte todos los días, pero él no... No tiene tiempo, no para los míos, no le importa. Intenta ser una estrella de rock", expresó indignada.

En las últimas horas, se conocieron detalles de la boda que se llevará a cabo este martes. Según se supo, la pareja pasará por el Registro Civil para casarse y Guido Zaffora contó en Es por ahí (América) sobre la ceremonia.

"Va a ser una ceremonia íntima que fue decidida hace un mes y medio", indicó el periodista. "Va a ser para amigos íntimos y por el momento no va a haber fiesta. Si puede llegar a haber un almuerzo", añadió.

Luego, Pía Shaw sumó más datos en LAM. "Esto me lo cuenta una de las ex, con quien Daniel tiene un hijo", agregó Pía, antes de pasar el audio en el que Ana Oertlinger, madre de Gianluca. "Con respecto al casamiento, yo no tengo mucha información porque a mi hijo jamás se lo comunicó, pero a mí me lo dijo la persona que lo hizo público", se la escuchó decir a Oertlinger.

"Sé que la fecha es el 10 de mayo de 2022", sumó. A lo que Ángel de Brito comentó: "Esto es ‘casado sin hijos’ porque ellos no van a estar en la boda".