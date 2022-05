El anuncio sorpresivo de la ex de Daniel Osvaldo que involucra a Gianinna Maradona

Elena Braccini, la ex pareja de Daniel Osvaldo, reapareció en sus redes sociales para acusar públicamente al ex jugador de no cumplir con la cuota alimentaria de sus dos hijas. Además, reveló que no mantiene contacto con ellas. Pero por si esto fuera poco, confirmó que Osvaldo está organizando su casamiento con Gianinna Maradona.

"Ayer pasé 6 horas en el juzgado por la causa penal. Esta historia lleva más de 10 años. Lucho con uñas y dientes para que un padre asuma sus responsabilidades, al menos económicas, ya que podemos olvidarnos de las emocionales. Pero a quién le importa, vive al otro lado del mundo y no hay forma de avisarle nada", comenzó relatando la italiana.

"Se acerca la boda con la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, que falleció recientemente ¿Creés que tenga tiempo para pensar o llamar o escribirle a sus hijas? Estamos en una época en la que no es difícil comunicarse porque con Facetime, Zoom, Google Meet o el WhatsApp más banal, podías comunicarte todos los días, pero él no... No tiene tiempo, no para los míos, no le importa. Intenta ser una estrella de rock", agregó indignada.

"Me he sentido con ganas de rendirme muchas veces, porque honestamente es muy agotador tanto psicológica como económicamente de soportar, así que tengo que agradecer a mis abogados que nunca se han rendido conmigo ni un segundo", reveló sobre el duro proceso que enfrenta.

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona.

Finalmente, cerró con una dura reflexión. "Los hijos son lo primero y cuando aprendas que la vida es una rueda giratoria y que no eres todopoderoso y que todo el mal que hagas te volverá, entonces tal vez el mundo será un lugar mejor".

Recordemos que hace unos días también se había expresado en las redes Ana Oertlinger, la madre del hijo mayor de Osvaldo. "Sos una gran mier.... Hacele la cruz a tu hijo. Te vas a morir solo. Fracasado. No servís para nada. Y espérame, porque esta te la cobro yo", publicó en su cuenta de Twitter.