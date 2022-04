Por qué la ex mujer de Daniel Osvaldo decidió atacarlo con todo: "Le dijo a su propio hijo..."

Un nuevo escándalo involucra a Daniel Osvaldo luego de que se conocieran los polémicos tuits de Ana Oertlinger, su ex pareja, quien expresó toda su bronca contra el ex futbolista. “El que te defiende, no te conoce. Me hartaste. Y te las voy a cobrar”, había escrito.



“¿Te acordás cuando me empujaste en Italia y me hiciste golpearme contra el piso? ¿Te acordás de todos los maltratos psicológicos? Y cuando ibas manejando como un desquiciado discutiendo con los chicos en el auto. Agarrate. Porque ahora me cansé yo. Violento, misógino, mal padre”, expresó con furia Ana en uno de los tuits.





Sobre las razones por las que estalló esto, Pía Shaw contó en LAM: “Se cansó de ver sufrir a su hijo. Ella decidió escribir los tuits porque estaba muy mal anímicamente porque Osvaldo le dijo a su propio hijo: ‘A partir de ahora te hice la cruz’, después de una discusión que tuvieron”.



“El hijo de 13 años llegó muy mal a su casa y no le quiere contar los detalles de esa discusión a la madre, pero sí le cuenta que Daniel Osvaldo le pidió al nene que le devolviera las llaves de la casa y la ropa que le había comprado”, agregó Pía.



No obstante, según la información de la panelista del programa de Ángel de Brito, la escalada del problema familiar no terminó ahí, sino que, al parecer, el enojo de Osvaldo con su hijo fue realmente serio.



“Daniel Osvaldo mandó a su hermana para que golpeara la puerta de donde vive su hijo y le dijera: ‘Dame las llaves y la ropa’. A ese nivel”, detalló Pía en la edición del viernes de LAM.





Por su parte, Ángel de Brito también aportó información sobre este escándalo al revelar cuánto dinero le pasa Osvaldo a Oertlinger en concepto de cuota alimentaria para su hijo. “Hoy por hoy es de 50 mil pesos”, contó.



“Hace siete años que no hay una actualización de esa cuota de alimentos, porque no lo pueden encontrar. No le pueden mandar una notificación a este hombre”, añadió Pía Shaw sobre esta situación.