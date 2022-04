Las gravísimas denuncias de la ex italiana de Daniel Osvaldo: "Esta te la cobro yo..."

Daniel Osvaldo no anda de buenas. Nunca. Sino es un problema con Gianinna Maradona, le surgen cosas con sus ex o no va nadie a ver los show de su banda de música. Y ahora, el ex delantero de Boca Juniors, entre tantos otros equipos del mundo, se sumó un nuevo rival: Ángel de Brito, quien aprovecha cada paso para destrozarlo donde pueda.

Esta vez, el líder de LAM le dio un retuit a varios mensaje de una de sus ex parejas, Ana Oertlinger, quien le reclama el pago de su cuota alimentaria desde Italia y presencia en la vida de sus hijos. "Eso ya no me importa. Creo que los nenes ya no les interesa. Pero nos debe más de 30 mil euros, sin sumar los intereses", dijo ella en un reportaje.

Ahora Angelito publicó unos tuits que vuelven a dejar en off side a Dani Stone, a poco de anunciar una especie de casamiento que no le gustó nada a Dalma Maradona. Más que en oposición adelantada, ¡muy mal parado! Todo comenzó en Italia, y las balas siguen llegando desde ese mismo lugar.

Ana Oertlinger fue con todo en sus redes sociales contra quien fue su pareja por tres años: "Sos una gran mierda. Hacele la cruz a tu hijo. Te vas a morir solo, fracasado. No servís para nada y esperame, porque esta te la cobro yo".

"¿Te acordás cuando me empujaste en Italia y me hiciste golpearme contra el piso? ¿Te acordás de todos los maltratos psicológicos? ¿Y cuando ibas manejando como un desquiciado discutiendo con los chicos en el auto?", siguió en una sumatoria de mensajes.

"Agarrate, porque ahora me cansé yo. Violento, misógino y mal padre. En un mes seguro posteas una fotito con lo único que sabés hacer, careta. La imagen ya la tenés por el piso y vas a tener que ir a buscarla al subsuelo, infeliz. El que te defiende es porque no te conoce. Me hartaste y te lo voy a cobrar”, cerró. ¡Tremendo!

Hace unas semanas, Angel de Brito dijo en su programa: "Cuando vi el posteo me pareció tan ridículo, yo creo que ella está en un momento difícil de su vida; todos sabemos lo que pasó, y estamos muy tristes. Me da tristeza porque ella se va a meter en una historia que le va a hacer mucho mal".

Y agregó: "No la conozco, pero creo que es una mina inteligente y no entiendo por qué está con él. Daniel hace dos años que no ve a sus dos hijas y meses que no habla con ellas; no le importa. Y ahora se hace el padre del hijo de Gianinna, no le importa nada de nada, es todo mentira; es para conquistarla y después va a pasar lo mismo".

"Los hijos necesitan sustento emocional y económico. Como hacen millones de padres responsables en el mundo… ¿Qué le pasa a un tipo que desprecia a sus hijos? Le dedica más tiempo a Maradona", terminó en LAM de manera muy dura.