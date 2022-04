Daniel Osvaldo le propuso casamiento a Gianinna Maradona y Dalma explotó: “No…”

Tras la reconciliación luego de varias idas y vueltas, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo abrieron las puertas a las especulaciones sobre un posible casamiento, al menos así comenzó a rumorearse en el mundo del espectáculo.



No obstante, según información de la panelista de Mañanísima Estefanía Berardi, hay alguien a quien no le estaría causando demasiada felicidad el eventual casamiento dentro del círculo íntimo de la pareja. Y esa persona es nada menos que Dalma Maradona.





“A mí me llegó el dato de que se está hablando de casamiento y como que a Dalma no le copa la idea”, aseguró Berardi en el programa que sale por Ciudad Magazine de lunes a viernes a partir de las 10.



“Hace poco fue el cumpleaños de Dalma y Gianinna no estuvo porque se había ido con Daniel a La Pampa porque él tenía que dar un show allá”, explicó la panelista sobre los motivos de la ausencia y el enojo de Dalma.



“Fue el mismo día que Gianinna cerró su Instagram porque para mí que no quería que se notara en las redes”, concluyó Estefanía.



Dalma no es la única persona de la familia de Gianinna a quien no parece caerle en gracia la relación con Daniel Osvaldo, ya que hace unos días Claudia Villafañe también se mostró algo incómoda cuando le preguntaron sobre esto.





“Gianinna está bien por suerte. Yo quiero la felicidad de mis hijas y, si ella es feliz, bienvenido sea quien esté acompañándola”, comentó Claudia, no con demasiado entusiasmo cuando en el programa Flor de Equipo le dijeron que también se la veía enamorada a Gianinna.



“Si mis hijas son felices, yo soy feliz. Yo comparto la felicidad de ellas. Porque después me dicen: ‘¿Para que hablás de mis cosas si yo no hablo de las tuyas?’ Hay que cuidarse un poco”, aclaró luego.