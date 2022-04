La furiosa respuesta de Dalma Maradona al exfutbolista inglés que subastará la camiseta de Diego de México 86

La noticia sorprendió al mundo del fútbol y las reacciones fueron inmediatas. Steve Hodge, definido por su autobiografía como "El hombre con la camiseta de Maradona", se quedó con la casaca azul que utilizó en el partido ante Inglaterra en 1986 y, luego de mucho tiempo de rechazar ofertas, la camiseta fue puesta a la venta en el sitio Sotheby’s con un precio estimado de 7 millones de dólares. Esta situación revolucionó a los fanáticos pero causó mucho enojo en el entorno del fallecido futbolista.

Steve Hodge.

Dalma Maradona, la hija mayor, irrumpió en escena para asegurar que la camiseta que subastarán no es con la que su padre anotó los dos goles a Inglaterra en el Mundial de México 1986, sino la que usó durante el primer tiempo: "No tenés manera de comprobar que tenés la del segundo tiempo, estás mintiendo. Él no tiene la camiseta de los dos goles".

"Hay una del primer tiempo y otra del segundo. Conociendo a mí papá sabés que esa camiseta no se la dio a nadie. No la tiene este hombre. No la tiene él. Lo sé fehacientemente. No es esa. No quiero decir quién la tiene porque es una locura. No la tiene este hombre. No lo confirmé yo, lo dijo él (Diego Maradona). Me dijo: '¿Cómo le voy a dar la camiseta de mi vida'. Es la verdad. Es una camiseta importante la que tiene, la del primer tiempo, pero sin goles, una pena", agregó Dalma.

Pero todo no quedó ahí porque Claudia, su ex esposa, también habló al respecto: "Va a ser la palabra de este ex jugador contra la nuestra. Lo que este señor tiene es la del primer tiempo que igual si la quiere subastar es un pecado. Yo no creo que este jugador necesite el dinero. Salvo que la quiera subastar para hacer una obra de bien. Estaría bueno que la AFA la compre".

Hodge, mediocampista de la Selección inglesa en los Mundiales de México 1986 e Italia 1990, tuvo doble premio consuelo en la eliminación a manos de Maradona, Bilardo y compañía, ya que tuvo la suerte de no ser uno de los cinco ingleses gambeteados por Diego en el Gol del Siglo y, de yapa, se quedó con la camiseta que nadie pidió en ese momento pero todos querrían en el futuro.