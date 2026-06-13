Kim Kardashian le "robó" la toalla a Kimi Antonelli y tuvo un gesto inesperado en Barcelona

Un episodio viral ocurrido en Mónaco sumó un nuevo capítulo durante el fin de semana de Fórmula 1 en Montmeló.

Lo que comenzó como una situación curiosa tras el Gran Premio de Mónaco terminó transformándose en una de las anécdotas más comentadas de la semana en la Fórmula 1. Kim Kardashian volvió a aparecer en escena durante el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, esta vez con un gesto dirigido a Kimi Antonelli que pareció cerrar definitivamente el episodio viral que había generado miles de comentarios en redes sociales.

La empresaria estadounidense había quedado en el centro de la conversación después de que las cámaras captaran un momento particular en Montecarlo. Tras la carrera, Kardashian tomó una toalla destinada al joven piloto italiano de Mercedes, la utilizó para secarse el rostro y luego se retiró con ella sin advertir que pertenecía al equipo.

Kim Kardashian le "robó" la toalla a Kimi Antonelli Kim Kardashian le "robó" la toalla a Kimi Antonelli La escena se difundió rápidamente en las redes sociales y provocó todo tipo de reacciones. Mientras algunos usuarios se lo tomaron con humor, otros criticaron a la celebridad por haberse llevado un elemento que no le correspondía.

El episodio que se volvió viral en Mónaco Lejos de alimentar la polémica, Mercedes decidió sumarse a las bromas. Durante los días posteriores al Gran Premio de Mónaco, la escudería alemana publicó contenido en redes sociales haciendo referencia al incidente.

Un video viral muestra a Kimi Antonelli lavándose las manos y buscando una toalla para secarse. Al no encontrar ninguna, el piloto preguntaba con tono irónico: “¿Alguien ha visto mi toalla?”.