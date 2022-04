Dalma Maradona mostró fotos inéditas de su marido y su hija en su aniversario de casada

Si bien Dalma Maradona no suele exponer demasiado su vida privada y mucho menos su vida sentimental, en ocasión de su aniversario de casada decidió compartir con sus seguidores en redes sociales fotos inéditas de su marido y de su hija.



Con lo que representa ser la hija de Diego Armando Maradona, Dalma igualmente supo resguardar su intimidad a pesar de los constantes flashes y la mediatización lógica de su familia.



Hace algunos años, ante tantas especulaciones, tuvo que salir a explicar por qué no compartía fotos de su hija Roma en las redes sociales: en ese momento, contó que, junto a Andrés Caldarelli, su marido, decidieron no exponerla hasta que ella crezca y decida si quiere hacerse conocida o no.





Por esta razón, entre otras, la hija del Diez utiliza sus redes sociales para compartir sus proyectores laborales y acciones publicitarias. De la intimidad sólo suele postear imágenes con su madre, Claudia Villafañe, su hermana, Gianinna, y su ahijado Benjamín Agüero.



No obstante, en esta oportunidad, Dalma se salió del molde y eligió compartir algo más de su vida íntima y hasta ahora pocas veces expuesta, ya que subió fotos inéditas tanto de Caldarelli como de Roma.



“Feliz aniversario al amor de mi vida. Hermoso papá y el mejor compañero del mundo. Por mil años más. Ya sabés que con vos, todo. Te amo”, escribió la actriz junto a una foto en la que están los dos acostados durmiendo sobre una colchoneta alrededor de una pileta cubierta.





En otra historia de Instagram le dedicó una foto destacando su rol de padre. “¿Acaso hace cuatro años me casé con la mejor persona del mundo? Pues claro. Te amo siempre”, comentó Dalma con una foto en la que Caldarelli está abrazado a Roma.



Además, publicó un feed en referencia a su embarazo de seis meses. “Panzas al aire. Como ya todos saben, se viene una niña y se va a llamar Azul. No la pasé muy bien en la primera parte del embarazo, porque, a diferencia de Roma (que me sentí espectacular), con Azul estuve con náuseas y vómitos (usó un emoji), pero ahora ya estoy mucho mejor y ya se deis meses”, escribió.